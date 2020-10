NRW: Vater und Sohn sterben bei Autounfall – Polizei hat schrecklichen Verdacht

NRW: Eine Mordkommission ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Bielefeld. (Symbolbild)

Bielefeld. Schreckliche Tragödie am Freitagabend in NRW: Ein Vater (36) und sein Sohn (11) sind bei einem Autounfall alleinbeteiligt in Bielefeld (NRW) ums Leben gekommen.

Die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht und hat deshalb jetzt eine Mordkommission eingerichtet.

NRW: Vater und Sohn verunglücken in Bielefeld – 11-Jähriger kämpft ums Überleben

Gleich mehrere Notrufe gingen am Freitag gegen 21.10 Uhr bei der Polizei ein. Autofahrer hatten das Wrack eines Skoda Fabia auf der Krackser Straße auf Höhe der A2-Brücke gesehen. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei eilten zum Unfallort.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer (36) und seinen 11-jährigen Sohn aus dem Auto. Rettungskräfte mussten den Mann sofort reanimieren. Doch sie konnten nichts mehr für den 36-Jährigen tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Kind wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Der 11-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: imago images / onw-images

Doch auch für ihn sollte jede Hilfe zu spät kommen. Der Junge erlag am Abend seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Auto kracht gegen Autobahnbrücke – Mordkommission ermittelt

Wie die Polizei mitteilte, war der Skoda-Fahrer mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und dort mit voller Wucht gegen die A2-Brücke gekracht. Das Auto prallte ab und kam auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Erste Ermittlungen lassen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft darauf schließen, dass der 36-Jährige das Auto mit Absicht vor den Brückenpfeiler steuerte. Weil bei dem Unfall auch sein Sohn ums Leben kam, hat die Polizei eine Mordkommission eingerichtet. Diese ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdelikts. (ak)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Normalerweise berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.