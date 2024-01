NRW: Horrorfund! Neugeborenes Baby auf Schulgelände ausgesetzt ++ Lebensgefahr!

Wie kann man einem Baby, das gerade erst das Licht der Welt erblickt hat, so etwas nur antun?

Was ein Spaziergänger am Samstag (6. Januar) auf einem Schulgelände in Bielefeld (NRW) fand, treibt einem die Tränen ins Auge. Im Stadtteil Brackwede hatte jemand ein neugeborenes Baby unter freiem Himmel ausgesetzt. Die abgetrennte Nabelschnur lag nur wenige Meter entfernt.

NRW: Neugeborenes Baby ausgesetzt

Was für ein Drama hat sich hier nur abgespielt? Ein Spaziergänger war am Samstagmorgen gegen 10.50 Uhr an der Wilhelm-Thielke-Straße unterwegs, als er auf dem Gelände der dortigen Südschule ein Tuch mit einer Nabelschnur erblickte. Der schockierte Mann zögerte nicht lange und alarmierte sofort Feuerwehr und Polizei.

Die herbei geeilten Beamten fanden das beschriebene Tuch mit der Nabelschnur, untersuchten das nähere Umfeld – und machten eine schockierende Entdeckung. Ein neugeborenes Baby lag auf dem Schulgelände – dem Tode nahe! Schließlich herrschte in Bielefeld am Samstagmorgen nasskaltes Wetter mit Temperaturen um die 3 Grad.

Sofort wurden Reanimierungsmaßnahmen eingeleitet, die Rettungskräfte brachten den Säugling umgehend in ein Krankenhaus. Noch immer schwebt das Neugeborene in Lebensgefahr!

Polizei sucht Hinweise zur Mutter

Von der Mutter fehlt jede Spur, laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es auch noch keine Hinweise zu den Eltern des Babys. Eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Moritz Rawe hat die Ermittlungen übernommen.

Wer im Bereich rund um die Südschule etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der 0521-545-0 bei den Ermittlern melden.