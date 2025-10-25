Archäologen fördern alte Siedlung in NRW zutage – dann passiert es

Ein großer Grundschul-Neubau in Bielefeld-Sieker sorgt für eine spannende Zeitreise in die Geschichte. Archäologen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) graben dort seit Monaten und haben bereits beeindruckende Funde gemacht. Dazu zählen 1.900 Jahre alte Hausgrundrisse einer germanischen Siedlung aus der römischen Kaiserzeit – die größte ihrer Art in Westfalen.

Bemerkenswert: Die Bewohner besaßen hochwertige römische Metallobjekte. Doch der spektakuläre Fund hat nun leider auch Kriminelle angezogen.

Illegaler Schatzraub schockiert NRW-Archäologen

Bereits im August wurden Raubgräber gesichtet, die illegal mit Metallsonden unterwegs waren. Nun haben Täter erneut zugeschlagen. Dr. Eva Manz, die örtliche Grabungsleiterin, fand am Montag große gefüllte Löcher unter den Abdeckplanen. Die Diebe entfernten gezielt Bodenverfärbungen und raubten Funde wie Metallobjekte und Keramik.

++ Neue Betrugsmasche! Bürger in NRW sollten ihre Post nun ganz genau checken ++

Prof. Dr. Michael M. Rind vom LWL zeigt sich besorgt: „Das ist gerade bei dieser besonderen Siedlung ein großer Verlust für die Wissenschaft.“ Solche Raubgräber zerstören wertvolle Strukturen und reißen Funde aus ihrem Kontext. Dadurch gehen wichtige Daten verloren, die das Verständnis der Geschichte Westfalens und damit Nordrhein-Westfalens fördern könnten.

Die aktuelle Grabungsfläche in Bielefeld-Sieker. Im Vordergrund einige der tiefen Löcher, die ein Raubgräber hinterlassen hat. Foto: LWL-Archäologie für Westfalen/Sebastian Düvel

Stadt plant Sicherheitsmaßnahmen

Die Stadt Bielefeld plant nun verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, um weitere Schäden zu verhindern. Claudia Koch, zuständige Baudezernentin, hofft: „Wir hoffen, dass auf diese Weise weitere Verluste nicht nur für die Bielefelder Stadtgeschichte, sondern auch für die Geschichte Westfalens verhindert werden können.“ Auch die Bürgerinnen und Bürger sind gefragt: Wer verdächtige Aktivitäten auf dem Gelände beobachtet, soll sofort die Polizei rufen.

Noch mehr News:

Für Geschichtsinteressierte gibt es weiter Grund zur Freude: Jeden Mittwoch bietet die LWL-Außenstelle Bielefeld öffentliche Führungen an. Im Oktober starten sie um 17 Uhr und ab November um 16 Uhr.