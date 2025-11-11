Säugling in NRW-Park ausgesetzt – Polizei geht mit diesen Bildern an die Öffentlichkeit

Tragischer Fund am 4. Oktober in NRW. Wie die Polizei Bielefeld mitteilte, ist im Schildescher Park an diesem Samstag ein Säugling entdeckt worden.

on den Eltern fehlt seitdem jede Spur. Die Polizei ist nun mit dem Fall an die Öffentlichkeit gegangen und bittet dringend um Hinweise. Wie konnte es soweit kommen?

Hilferuf aus NRW: Wer kennt die Mutter?

Das Baby kam offenbar Anfang Oktober 2025 zur Welt und wurde kurz darauf ausgesetzt. Für den Moment ist der Säugling sicher: Er lebt aktuell in einer Pflegefamilie. Das Jugendamt Bielefeld hat einen Vormund bestimmt, der sich um die Belange des Kindes kümmert. Doch der Fall wirft zahlreiche Fragen auf.

++ Männer prügeln Disko-Besucher in Essen halbtot! „Traten mehrfach auf Bewusstlosen ein“ ++

Seit Wochen versuchen die Ermittler herauszufinden, wer die Mutter des Babys ist und warum sie das Neugeborene in dem Park in NRW zurückgelassen hatte. Nun setzen sie auf die Hilfe der Bevölkerung. Die Kriminalpolizei in Bielefeld sucht Zeugen, die am Abend des 4. Oktober rund um die Straße „Im Bracksiek“ etwas Verdächtiges bemerkt haben.

++ Wetter in NRW stürzt ab! „Polarluft-Attacke“ mit Schnee ++

Polizei Bielefeld veröffentlicht Bilder

Die Polizei möchte vor allem wissen, ob jemand eine Person in der Nähe des Parks beobachtet hat, die ein Bündel Decken bei sich trug.

Kommt dir diese Babydecke bekannt vor? Foto: Polizei Bielefeld

Es gibt sogar Bilder der Handtücher und Decken, in denen das Baby eingewickelt war – die Ermittler suchen nun nach Menschen, denen diese Tücher bekannt vorkommen.

Hast du dieses gestreifte Tuch jemals gesehen? Foto: Polizei Bielefeld

„Wer kennt eine Frau, die bis vor kurzem schwanger war und nun kein Baby vorzuweisen hat?“, fragt die Polizei. Außerdem bitten die Ermittler um Hinweise zu Frauen, die eine Schwangerschaft möglicherweise vertuscht haben oder sich auffällig verhielten. Die Polizei hat noch weitere Fotos veröffentlicht, auf denen Tücher zu sehen sind.

Mehr Themen:

Wenn du etwas Verdächtiges gesehen hast, melde Dich bitte bei der Polizei Bielefeld unter der Nummer 0521-545 0.