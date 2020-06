NRW: Drama! Real-Mitarbeiter wird niedergestochen - Polizei fahndet jetzt nach IHM

NRW: Drama in einem real-Markt in NRW.

Bielefeld. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie haben die Supermärkte in NRW strenge Auflagen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Läden nicht überfüllt sind.

Dabei setzen viele Supermärkte in NRW auf Service-Mitarbeiter, die den Zustrom an Kunden regeln. Das wurde einem Real-Angestellten (52) am Montag in Bielefeld zum Verhängnis. Nach einer Messer-Attacke auf den 52-Jährigen fahndet die Polizei mit Bildern einer Überwachungskamera öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter.

NRW: Messer-Attacke in Real-Supermarkt – Polizei jagt diesen Mann

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Bielefeld am Montagnachmittag gegen 16.55 Uhr im Eingangsbereich des Real-Supermarktes an der Gütersloher Straße.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hat der 52-Jährige einen jungen Mann angesprochen, der den Supermarkt durch den Eingangsbereich an der Herner Straße verlassen wollte. Der Kunde weigerte sich offenbar, den vorgesehenen Ausgang zu benutzen. Dann eskalierte es nach Zeugenaussagen.

Kunde zückt Messer und sticht zu

Die verbale Auseinandersetzung zwischen dem Supermarkt-Mitarbeiter und dem jungen Mann geriet schnell zur Rangelei. Dabei zückte der Gesuchte ein Messer und stach dem 52-Jährigen in den Oberschenkel.

Im Anschluss an die Tat rannte der Tatverdächtige über den Parkplatz in Richtung Cheruskerstraße davon. Die Polizei sucht ihn jetzt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

So wird der gesuchte Mann beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

zwischen 20 und 25 Jahre alt

„südländisches“ Aussehen

schwarze kurze Haare

Schnäuzer

Zum Zeitpunkt der Tat war der junge Mann dunkel gekleidet und trug eine Winterjacke.

Kennst du diesen Mann? Foto: Polizei Bielefeld

Du hast etwas gesehen oder kannst Angaben zu dem Tatverdächtigen auf den Fahndungsbildern machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Bielfeleld unter der Nummer 0521/545-0. (ak)