NRW: Frau (54) auf offener Straße erschossen – Ehemann (58) festgenommen

Bielefeld. In Bielefeld (NRW) kam es am Sonntagnachmittag am Busbahnhof Preußisch Oldendorf zu schier unfassbaren Szenen. Ein 58-jähriger Mann soll seine 54-jährige Ehefrau auf offener Straße erschossen haben.

Der Mann aus Preußisch Oldendorf wurde nach dem Tötungsdelikt festgenommen. Die Polizei hat eine 14-köpfige Mordkomission eingerichtet.

NRW: Frau stirbt auf offener Straße in Bielefeld

Nach bisherigem Erkenntnisstand schoss der 58-Jährige gegen 14.10 Uhr mit einer Waffe auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau. Zeugen berichteten von einem gut hörbaren Schuss auf offener Straße. Die 54-jährige Frau verstarb noch am Tatort.

Passanten überwältigen Tatverdächtigen

Einige Passanten konnten den Tatverdächtigen am Ort des Geschehens überwältigen, hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten fanden die Schusswaffe, stellten sie sicher.

Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Obduktion der Leiche ist für Montag geplant. (nr)