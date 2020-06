Am Samstagabend ist in NRW eine Polizeikontrolle eskaliert, ein Beamter zog dabei sogar seine Schusswaffe

NRW: Polizei will Gruppe kontrollieren, dann eskaliert die Situation! Schwere Vorwürfe gegen Beamte

Bielefeld. Am Samstagabend ist in NRW eine Polizeikontrolle eskaliert, ein Beamter zog dabei sogar seine Schusswaffe!

Gegen 23 Uhr fiel der Polizei Bielefeld eine Gruppe von sechs Personen vor dem Kesselbrink, neben einem Kiosk auf, die auf den Stühlen eines bereits geschlossenen Lokals saßen. Bei der der Personenkontrolle eskalierte die Situation plötzlich!

NRW: Polizei will Gruppe kontrollieren

Wie die Polizei Bielefeld berichtet, gilt der Kesselbrink als Treffpunkt der hiesigen Drogenszenen. Die Gruppe verhielt sich wohl sehr lautstark und hatte größere Mengen Müll an dem Ort hinterlassen. Zwei der Personen seien den Beamten zudem aufgrund von Rauschgiftdelikten bereits bekannt, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Die Beamten forderten die Gruppe deshalb auf, sich auszuweisen. Doch ein 23-jähriger Asylbewerber aus Burkina-Faso reagierte laut Polizeiangaben sofort aggressiv, beleidigte die Streifenpolizisten und unterstellte ihnen rassistische Motive.

+++ NRW: Blutiger Streit! Mann in Lebensgefahr – Mordkommission ermittelt +++

Er wurde erneut aufgefordert seine Personalpapiere vorzuzeigen, andernfalls würde er von den Beamten danach durchsucht.

Wie die Polizei berichtet, weigerte der 23-Jährige sich weiterhin. Die Kräfte fassten ihn zur Durchsuchung an dem Arm, wogegen sich der Mann daraufhin heftig wehrte und versuchte auf die Polizisten einzuschlagen und einzutreten.

Gerangel bei Polizeikontrolle

In der Folge sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der junge Mann auf den Boden gebracht wurde und dort festgehalten wurde. Darauf hätten die anderen Mitglieder der Gruppe die Polizeibeamten eingekreist und lautstark auf sie ein gebrüllt und sie bedroht.

-----------

Weitere News aus NRW:

----------

Die Situation sei für die Beamten so bedrohlich geworden, dass sie über Funk weitere Verstärkung anforderten und gegen die Personen auch Pfefferspray einsetzten.

Laut Polizei Bielefeld seien die Personen „mit Stühlen bewaffnet“ auf die Einsatzkräfte zugegangen, woraufhin einer der Polizisten seine Schusswaffe zog, um sich gegebenenfalls verteidigen zu können. Daraufhin hörte die Gruppe laut Polizei auf.

Während der ganzen Zeit hatten sich mehr als 50 Personen auf dem Platz versammelt, die lautstark brüllten. Laut Polizei wurden aus der Menge heraus Glasflaschen auf die Kräfte und den am Boden liegenden Mann geworfen.

Kritik gegen Polizeivorgehen

Kurz nach 23.30 Uhr habe sich die Lage schließlich beruhigt und die Menschenmenge aufgelöst, worauf der Polizeieinsatz beendet wurde.

Der Asylbewerber wurde mit zur Wache genommen, dort wurden schließlich seine Personalien festgestellt. Laut Polizei sei er bereits wegen kleiner Drogendelikte in Erscheinung getreten. Danach konnte er das Polizeirevier wieder verlassen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes eingeleitet.

+++ NRW: Mutter lässt Kinder (3 und 9) nachts für ein Date allein zu Haus – dann macht sie es noch schlimme +++

Offenbar hat einer der Beteiligten die Situation auf seinem Handy mitgefilmt. Das „Café Exil“, eine Gruppe von Studierenden, die sich gegen Ungleichheit und Diskriminierung von People of Color einsetzen, teilte ein kurzes Video des Vorfalls auf ihren Social-Media-Plattformen.

Polizei: „Wir werden mit Flaschen angegangen“

„Wir kennen die Details der Geschichte nicht, fordern jedoch die Polizei auf, unverzüglich eine Erklärung für die Öffentlichkeit abzugeben. Auch diese Theatralik und Gewalt sind nicht akzeptabel!“, schreibt die Gruppe bei Facebook. Zudem berichten sie: „Einer unserer Kameraden wurde leider zweimal besprüht, weil er versucht hatte, die Polizeigewalt vor Ort zu filmen“.

In dem kurzen Video ist zu sehen, wie ein Mann, offenbar der 23-Jährige, bereits auf dem Boden liegt und von zwei Beamten heruntergedrückt wird. Es ist zu hören, dass einer der Polizisten einen Funkspruch durchgibt: „Wir werden mit Flaschen angegangen“, heißt es.

+++ „Black Lives Matter“: Bewegende Szenen bei Mega-Demos in NRW – Randale in Hamburg +++

Der junge Mann am Boden schreit. Die Menge ist zudem offenbar beunruhigt, ob er genug Luft bekommt. Nach dem bekannten Vorfall in Minneapolis, bei dem George Floyd nach einer Festnahme Ende März verstarb, stehen die Maßnahme der Polizei unter besonderer Beobachtung.

Demo gegen Polizeigewalt

Die Situation am Samstagabend am Kesselbrink wird von den Beteiligten unterschiedlich gedeutet. Das „Café Exil“ forderte die Menschen sogar zu einer spontanen Demonstration gegen Polizeigewalt am späten Sonntagnachmittag auf.

Die Kundgebung um 18 Uhr wurde von Polizeikräften begleitet, sie mussten jedoch nicht einschreiten. Alles blieb friedlich. Gegen 19.45 Uhr wurde die Demo mit einer Abschlusskundgebung auf dem Kesselbrink beendet. (mia)