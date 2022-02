NRW: Nach Mordversuch in Bielefeld – Polizei schnappt Verdächtigen dank DNA-Spur

Großer Ermittlungserfolg in NRW!

Ende vergangenen Jahres wurde ein Mann in seiner Wohnung in Bielefeld (NRW) überfallen und lebensbedrohlich verletzt. Nun konnten die Beamten den Täter anhand seiner DANN ausfindig machen.

NRW: Einbrecher verletzt Haus-Bewohner (62) schwer

Am 14. Dezember 2021 brach ein Mann in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Buschkampstraße in Bielefeld ein. Als der Einbrecher gegen 17.42 Uhr von dem Bewohner des Hauses auf frischer Tat überrascht wurde, zückte er sofort ein Messer. Das Messer hatte er aus der Küche des Einfamilienhauses.

Ermittlungserfolg in NRW: DNA überführt Tatverdächtigen. Foto: imago images/Science Photo Library

Damit stach er auf den 62-Jährigen ein und fügte ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu. Im Anschluss flüchtete er in ein Waldstück und entsorgte dort die mutmaßliche Tatwaffe. Auf seiner Flucht klaute er ein Fahrrad und konnte so entkommen.

NRW: Nach langer Suche – Verdächtiger dank DNA geschnappt

Nachdem erste Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg zeigten, konnten die Ermittler nun einen Tatverdächtigen ausmachen. Der Einbrecher hatte sich offensichtlich beim Eindringen in das Haus verletzt und hinterließ somit nicht nur auf der Tatwaffe seine DNA-Spuren.

Dank der modernen Technik konnte die DNA nun einem Mann zugeordnet werden. Das Opfer beschrieb den Täter zunächst als Jugendlichen. Es soll sich jedoch um einen 24-Jährigen handeln, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

NRW: Tatverdächtiger kein Unbekannter

Aufgrund mehrerer Straftaten in Zusammenhang mit Diebstahl ist der Tatverdächtige bereits namentlich in den Akten der Polizei geführt. Auch seine DNA ist hinterlegt. Somit konnten sie die Spuren miteinander abgleichen.

Erst am 27. Januar wurde er bei Gütersloh angetroffen und festgenommen. Er hatte Beute aus mehreren Diebstählen und Einbrüchen bei sich. Er kam in die Untersuchungshaft. Nun liegt auch noch ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn vor. Zu den Vorwürfen äußerte er sich bislang jedoch nicht. Das Opfer ist zum Glück auf dem Wege der Besserung. (cg)