NRW: Mann findet verriegelte Kisten aus dem 2. Weltkrieg – unfassbar, was er dann macht!

Bielefeld. Irrer Fund auf einem Dachboden in NRW. Marius Rügge wollte im Auftrag seines Chefs ein Heizungsrohr auf einem Firmengelände am Queller Bahnhof in Bielefeld (NRW) reparieren.

Dabei stieß der 24-jährige Bielefelder in einer Dachkammer über einem uralten Heizungskessel auf völlig verstaubte Holzkisten. Was da wohl drin sein kann, fragte er sich neugierig und sollte dann eine erstaunliche Entdeckung machen. Darüber berichtet das „Westfalenblatt“.

NRW: Mann findet alte Holzkisten – und ein unfassbares Datum

Vernagelt und mit Metallbändern zusätzlich gesichert, waren die Kisten, von denen Marius Rügge eine nach unten transportierte. Im Tageslicht entdeckte der Bielefelder einen Aufdruck auf einer der Holzlatten: „Ministry of food – dried potato“. Sollte tatsächlich etwas Essbares in den Tiefen des Firmengeländes gelagert sein?

Der 24-Jährige hebelte die Kiste auf. Darin zwei jeweils knapp sechs Kilogramm schwere Blechdosen. Mit einem Schraubendreher öffnete er eine Dose und entdeckte tatsächlich getrocknete Kartoffeln und eine Kochanleitung - aus Melbourne vom März 1944! Dann traf Rügge eine unglaubliche Entscheidung.

Bielefelder findet 76 Jahre alte Kartoffeln und schmeißt die Mikrowelle an

Neugierig wie er ist, wollte der Bielefelder jetzt auch noch wissen, wie 76 Jahre alte Kartoffeln denn so schmecken. Weil in der Dienstküche des Katzenstreu-Unternehmens weder Backofen noch Fritteuse vorhanden waren, blieb dem 24-Jährigen nur die Mikrowelle für den Geschmackstest.

Vorher zwei Stunden nach Rezept gewässert. Dann für drei Minuten rein in die Mikrowelle. „Es riecht wie ein altes, feuchtes Körnerkissen“, beschreibt Rügge dem „Westfalenblatt“. Sein Geschmacksurteil fiel nicht wirklich besser aus.

„Ich bin ja kein Huhn“

„Erdig-muffig“ habe es geschmeckt. „Ich würde dem Gericht nicht das Prädikat ‚genießbar‘ erteilen. Vielleicht geht es als Hühnerfutter durch, aber ich bin kein Huhn“, berichtet der Bielefelder der Zeitung.

Ein Rätsel bleibt nun, wie die Kisten mit den knapp 700 Kilogramm Trockenpommes auf den Dachboden gelangt sind und vor allem, was mit ihnen geschieht: „Ich weiß es noch nicht“, sagt Firmenbesitzer Johann Oppenhäuser dem „Westfalenblatt“. „Vielleicht hebe ich sie auf bis zum Dritten Weltkrieg.“ (ak)