NRW: Frau erwürgt ++ 82-Jähriger wegen Mord in U-Haft

Schockierende Tat in NRW am Donnerstagmorgen (6. März). Gegen 6 Uhr wählte ein Mann aus Bielefeld den Notruf.

Am Telefon gestand der 82-Jährige, dass er seine Ehefrau umgebracht habe. Die Polizei Bielefeld rückte sofort zum Tatort im Stadtteil Sennestadt an. Vor Ort bestätigten sich die Schilderungen des Bielefelders. Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

NRW: Mann gesteht Mord an Ehefrau

Was geschah hinter verschlossener Tür in der Wohnung des Ehepaars an der Travestraße in Bielefeld? Warum musste die 78-jährige Frau sterben? Diese Fragen stellen sich die Ermittler nach dem Tötungsdelikt am frühen Donnerstagmorgen.

Die Beamten fanden die Leiche des Opfers in seinem Bett. Der Ehemann der Frau hatte gestanden, sie „durch Gewalteinwirkung gegen den Hals“ getötet zu haben. Informationen der „Bild“ zufolge soll die Frau erwürgt worden sein.

82-Jähriger festgenommen

Zum Motiv des tatverdächtigen Senioren machten die Ermittler noch keine Angaben. Der 82-Jährige ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen.

Nachdem er am Nachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt wurde, erließ diese einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes.

Experten der kriminaltechnischen Untersuchung (KTU) sowie der Spurensicherung rückten an, um den Tatort nach möglichen Hinweisen zu untersuchen. Polizisten befragten Nachbarn und mögliche Zeugen zum Vorfall. Die Ermittlungen zum Tatmotiv durch die Mordkommission „Trave“ dauern derweil an.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in NRW auch zu einem tödlichen Zugunglück. Am Hauptbahnhof Recklinghausen wurde ein Mann in der tiefen Dunkelheit von einem Zug erfasst. Für das Unfallopfer sollte jede Hilfe zu spät kommen. Auch hier sind die Umstände des Unglücks noch völlig offen.