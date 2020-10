NRW: Streit vor Flüchtlingsunterkunft eskaliert – jetzt ermittelt die Mordkommission! Ihr Name verrät alles

Bielefeld. Brutaler Zwischenfall vor einer Flüchtlings-Unterkunft in NRW am Mittwochnachmittag. Gleich mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 14.55 Uhr eine Schlägerei an einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bielefeld (NRW).

Als die Polizei am Tatort an der Gütersloher Straße im Stadtteil Brackwede ankam, war die Auseinandersetzung bereits beendet. Die Einsatzkräfte kümmerten sich allerdings sofort um einen schwer verletzten Beteiligten (38).

Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Ihr Name verrät, was geschehen ist.

NRW: Streit vor Flüchtlingsunterkunft eskaliert – Mann niedergestochen

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde der 38-jährige Mann aus Algerien mit einer Stichverletzung im Oberkörper ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Verletzungen sollen schwer, aber nicht lebensbedrohlich sein. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Opfer mit zwei anderen Männern (21 und 29) aneinandergeraten sein. Ob es sich bei den Männern aus Algerien und Marokko um Bewohner der Einrichtung handelt, ist noch unklar.

Die Polizei nahm zwei Männer vor Ort fest. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Name der Mordkommission verrät Tathergang

Der Name der eingeschalteten Mordkommission spiegelt den Verdacht der Ermittler wieder: „Schere“. Damit soll der 38-Jährige möglicherweise verletzt worden sein.

Über Hintergründe der Auseinandersetzung und des Tathergangs gibt es derzeit noch keine Informationen. Die beiden verdächtigen Männer wurden von der Polizei festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (ak)