Explosion in Friseurgeschäft in NRW ++ Straßen gesperrt

In den frühen Morgenstunden kam es am Donnerstag (25. September) zu einem heftigen Vorfall in NRW. In einem Barbershop an der Otto-Brenner-Straße in Bielefeld hat es eine Explosion gegeben.

Anwohner meldeten der Polizei um 3.18 Uhr Knallgeräusche an der Otto-Brenner-Straße. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie Beschädigungen an einem Friseurgeschäft in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude fest. Die Ermittlungen wurden sofort eingeleitet.

Explosion an Friseurgeschäft in Bielefeld

Derzeit geht die Polizei leider davon aus, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde. Doch zum Glück scheint zum aktuellen Zeitpunkt niemand verletzt zu sein. Doch der Einsatz dauert weiter an, sodass die Otto-Brenner-Straße aktuell zwischen der Taubenstraße/ Kranichstraße und der Oldentruper Straße gesperrt ist.

Die Polizei bittet Anwohner und andere Verkehrsteilnehmer den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort zu folgen und den Einsatzort zu meiden, damit die Einsatzkräfte bei der Arbeit nicht behindert werden.

Gleichzeitig können Hinweise zum Tathergang helfen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Gegenstände wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0521-545-0 zu melden.