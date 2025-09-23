Fiese Betrugsmasche greift in NRW um sich – wie im Videospiel

Die Polizei in NRW warnt vor einer neuen Betrugsmasche, dem sogenannten „Task Scam“. Ein 42-jähriger Kölner erhielt eine SMS, angeblich von „Emily“ von Stepstone. Sie bot ihm an, Produkte zu testen und dafür täglich bezahlt zu werden. Das Angebot klang verlockend, entpuppte sich jedoch als Betrug.

Betrugsmethode greift in NRW um sich

Die Täter ködern ihre Opfer mit hohen Tagesverdiensten von bis zu 450 Euro. Besonders perfide: Die Auszahlung soll angeblich sofort erfolgen, wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet. Doch die SMS stammt oft aus dem Ausland, wie etwa von philippinischen Nummern. Die Masche ist besonders in NRW bereits verbreitet.

++ Ebenfalls lesenswert: Bagger graben in NRW – plötzlich taucht ein merkwürdiges Objekt auf ++

Der 42-jährige Kölner erkannte den Betrug schnell, doch viele Opfer lassen sich täuschen. In NRW warnt das Landeskriminalamt deshalb vor hohen Schäden. Die Betrüger nutzen Strategien aus Videospielen, um Vertrauen aufzubauen und Abhängigkeiten zu schaffen. Ziel: Menschen emotional zu fesseln und zu manipulieren.

Das LKA warnt eindringlich

Das LKA in NRW beschreibt den Betrug als strategisch organisiert. Opfer beantworten die SMS, werden in Gruppenchats auf Whatsapp gelockt und erhalten Aufgaben. Anfangs sind diese harmlos, wie ein Like auf Social Media. Dabei fließt scheinbar kleines Honorar auf virtuelle Testerkonten.

Mehr News aus der Region:

Später werden höhere Summen von den Opfern selbst verlangt, um weitere Aufgaben freizuschalten. Inaktive Teilnehmer würden ihren Fortschritt verlieren. Wer aktiv bleibt, wird mit vermeintlichen „VIP“-Stufen gelockt. Doch die Einzahlungen verschwinden, Auszahlungen erfolgen nie. Das Ganze wird auch als „Gamifizierung“ bezeichnet.

Die Gruppenchats animieren Teilnehmer, weiterzumachen. Die Täter profitieren von gegenseitigem Druck und täuschen Seriosität vor. Das LKA NRW rät, solche SMS nicht zu beantworten. Grundregel: „Nehmen Sie keine Jobs per Messengerdienst oder SMS an.“ Löschen ist der beste Schutz!

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.