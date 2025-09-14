Frau aus NRW bucht ihren Urlaub – böse Überraschung folgt sofort

Eine Frau aus Altena, NRW, buchte eine Ferienwohnung für den Jahreswechsel über eine Plattform und zahlte eine Anzahlung. Am Montag telefonierte sie mit der angeblichen Vermieterin.

Diese erklärte, nichts mit der Anzeige zu tun zu haben. Sie wusste weder von der E-Mail-Adresse noch vom spanischen Konto. Die Anzeige ist mittlerweile auf der Plattform gelöscht.

Ferienwohnungsbetrüger locken auch in NRW

Die Betroffene aus NRW erstattete Anzeige bei der Polizei Märkischer Kreis. Diese kennt solche Betrugsmaschen gut: Oft erfinden Täter Wohnungen, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Sie verwenden Fotos aus Inseraten oder aus dem Netz. Anschließend behaupten sie, sich im Ausland aufzuhalten, und verlangen eine Kaution, bevor sie einen Schlüssel schicken. Doch der Schlüssel kommt nie.

Zudem kommt es auch immer wieder zu Betrugsfällen mit echten Wohnungen. Diese werden von Betrügern unter falschen Namen extra ein weiteres Mal inseriert. Die ahnungslosen Urlauber erfahren dann vor Ort, dass die Wohnung längst an jemand anderen vermietet wurde. Diese Tricks sind besonders bei beliebten Ferienzielen ein Problem.

Vorsicht bei Anzahlungen

Die Polizei Märkischer Kreis aus NRW rät dringend dazu, Zahlungen nur über die Vermittlungsplattform abzuwickeln. So erhöht sich die Chance, das Geld im Betrugsfall zurückzuerhalten. Am besten wird die vollständige Summe erst vor Ort bei Urlaubsantritt bezahlt, um finanzielle Verluste zu vermeiden.

Zahlreiche Betrugsopfer hätten sich durch aufmerksames Prüfen der Wohnungsangebote schützen können. Misstrauisch sollte man werden, wenn ungewöhnliche Bedingungen gestellt werden oder der Anbieter keine Nachweise erbringen kann. Klarheit über die Seriosität des Angebots kann spätere Probleme verhindern.

Verdächtige Anzeigen sollten schnell an die Plattform gemeldet werden, um weitere potenzielle Opfer zu schützen.

