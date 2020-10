NRW: Betrüger nehmen immer wieder Senioren aus – so genial schlägt ein Ehepaar jetzt zurück

Der Enkeltrick am Telefon oder falsche Wasserwerker an der Haustür: Immer wieder versuchen Betrüger in NRW mit unlauteren Mitteln, Geld von Senioren zu ergaunern.

Doch jetzt hat die Polizei mit Hilfe zweier Senioren aus Gummersbach (NRW) endlich zurückgeschlagen – und hat die Betrüger nur dank ihnen endlich hinter Gitter gebracht!

NRW: Betrüger legen Senioren rein – die bringen die Gauner kurzerhand hinter Gitter!

Bereits zwei Mal hatte ein Betrügerduo aus Aachen, 23 und 25 Jahre alte Männer, Geld und Schmuck „von nicht unerheblichem Wert“ ergaunert, so die Polizei.

Doch ihr vorerst letzter Coup ging gewaltig schief. Ein Bankmitarbeiter wurde skeptisch, als zwei 77 und 86 Jahre alten Stammkunden an zwei Tagen hintereinander einen großen Betrag abgeholt hatten. Als sie auch am dritten Tag wiederkamen, alarmierte er die Polizei.

Vor Ort kam heraus, dass die Betrüger sich ihnen als Polizisten vorgestellt hatten. Ihren Opfern machten sie weiß, dass ihre Bankkonten gefährdet seien. Sicherer sei es, Bargeld und Schmuck von ihrem Komplizen an der Wohnungstür abholen zu lassen.

Gesagt, getan – doch ihre Habgier machte den Gaunern einen Strich durch die Rechnung. Sie wollten außerdem das Wertpapierdepot plündern, doch weil dessen Erlös erst zwei Tage später in bar vorliegen würde, einigte man sich auf ein Treffen am Donnerstag.

Dank des aufmerksamen Bankmitarbeiters wurden die Senioren in der Zwischenzeit von den Beamten über die fiese Betrugsmasche aufgeklärt – und willigten begeistert ein, den Beamten nun ihrerseits einen Coup zu ermöglichen.

Betrüger erscheinen erneut vor der Haustür – dann passiert DAS

Am Tag der geplanten Übergabe erlebten die Gauner die riesige Überraschung: Anstatt von den Senioren wurden sie von der Polizei in Empfang genommen!

Am Freitag erließ das Amtsgericht Gummersbach dann einen Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Von der bisherigen Beute fehlt bislang jede Spur.

So schützt du deine Angehörigen vor Betrügern am Telefon

Damit andere Verbrecher mit dem fiesen Trick in Zukunft erst gar keinen Erfolg haben, empfehlen die Beamten aus Gummersbach, alte Verwandte über die Betrugsmaschen schon im Vorfeld aufzuklären.

Ein weiterer Tipp der Polizei: die Telefonnummer nicht im Telefonbuch veröffentlichen lassen. Die Betrüger suchen dort gezielt nach kurzen und somit alten Rufnummern oder auch nach heute nicht mehr so gebräuchlichen Vornamen. (vh)