NRW: Bester Döner Deutschlands gekürt – HIER kannst du ihn genießen

Berlin oder NRW? Wo gibt es den besten Döner Deutschlands? Darum streiten sich die Fans der beliebten Fladen-Speise schon seit Jahren. In einem neuen Ranking hat nun NRW die Nase vor.

Bei den Lieferando-Awards 2022 sollte sich ein Döner-Lokal aus NRW den ersten Platz sichern. Sehr zum Leidwesen von FC-Legende Lukas Podolski. Denn der wurde mit seiner Kette „Mangal Döner“ bei der diesjährigen Umfrage der Lieferkette vom Thron gestoßen. Die Lieferando-Kunden wählten einen direkten Konkurrenten aus Köln an die Spitze. Welche Restaurants in deiner NRW-Stadt am beliebtesten sind, erfährst du hier.

NRW: Das ist der beste Döner-Laden

Wie schon im vergangenen Jahr wählten die Lieferando-Kunden einen Kölner Döner-Laden an die Spitze. Dieses Mal bekam das „Adana Et Restaurant“ den Zuschlag und verwies die Konkurrenz auf die Plätze. Als bestes Lokal von allen wurde unter den 110.000 Abstimmenden „Pizza Electric“ aus Hamburg ausgezeichnet.

NRW setzte sich hingegen noch in einer weiteren Kategorie durch. So sicherte sich das Düsseldorfer „MaKE“ die Auszeichnung für Deutschlands bestes Veggie-Restaurant und beweist: NRW kann mehr als nur Döner und Currywurst.

Das sind die beliebtesten Restaurants in deiner NRW-Stadt

Doch nicht nur die bundesweiten Gewinner wurden von den Lieferando-Nutzern gewählt. Auch innerhalb der Städte wurden die lokalen Gewinner ausgezeichnet.

Und das sind die besten liefernden Restaurants in den NRW-Städten:

Aachen: „Lukull“

Bonn: „Jannis Taverne“

Bochum: „Sushi Mikado“

Bielefeld: „Döner und Pizzahaus“

Dortmund: „Tasty Burger”

Duisburg: „Poseidon” (zum zweiten Mal in Folge)

Düsseldorf: „Fleischfrei Vegan“ (zum zweiten Mal in Folge)

Essen: „La Fiamma”

Gelsenkirchen: „Pizzeria Bella Nora“

Krefeld: „Indische Küche“

Köln: „MaKe.”

Mönchengladbach: „Xpress powered by Salt N’Pepa“

Münster: „Reiskörnchen“

Oberhausen: „Pizzeria Alfredo“

Wuppertal: „Da Noi“

Wer noch zu den Gewinnern in deiner Stadt zählt und welche lokalen Restaurants es in die Top Ten der bundesweiten Kategorien geschafft haben, kannst du auf der Homepage von Lieferando nachlesen.