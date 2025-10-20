Familien-Drama in NRW: Mann soll Vater mit mehreren Messerstichen getötet haben

Grauenhafter Fund am Samstag (18. Oktober) in NRW. In Refrath bei Bergisch Gladbach wurde ein 80-jähriger Mann tot und blutüberströmt in der Wohnung seines Sohnes vorgefunden.

Die laufenden Ermittlungen haben ergeben, dass der Senior nicht durch einen natürlichen Tod gestorben ist. Er hatte mehrere Messerstiche im Oberkörper. Doch es wird noch schlimmer. Denn allem Anschein nach scheint sich der Täter im familiären Umfeld zu befinden.

Senior in NRW mit mehreren Messerstichen getötet

Die Tochter des Rentners alarmierte am Samstagabend gegen 19 Uhr die Polizei, nachdem sie ihren Vater telefonisch nicht erreichen konnte. Eine Streife machte sich auf den Weg zur Anschrift des 80-Jährigen. Am Ende führte die Beamte ihre Suche zur Wohnung des Sohnes, wo sie den älteren Mann tot auffanden – für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.

Da der Tote mehrere Messerstiche im Oberkörper hatte, muss davon ausgegangen werden, dass er gewaltsam zu Tode kam. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln, dass ein schwerer Verdacht gegen den Sohn des Getöteten vorliegt. Sie glauben, dass er seinen Vater getötet haben könnte. Am Sonntag haben Ermittler einer Kölner Mordkommission einen vom Amtsgericht Köln erlassenen Haftbefehl gegen den 44-jährigen Beschuldigten in einem Kölner Krankenhaus vollstreckt.

Nach ersten Ermittlungen soll sich der 44-Jährige selbst erhebliche Messerverletzungen zugefügt haben. Warum der Mann die grausame Tat begangen haben könnte, dazu wollte sich die Polizei Köln noch nicht äußern. „Das ist noch Sache der laufenden Ermittlungen“, hieß es auf Nachfrage von DER WESTEN.