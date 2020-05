NRW: Rätselhafter Leichenfund – starb Mann (72) nach Angriff auf Seniorenpaar?

NRW: In Bergisch Gladbach kam es zu einem rätselhaften Leichenfund. Möglicherweise starb der Mann nach dem Angriff auf ein Seniorenpaar. (Symbolbild)

Bergisch Gladbach. Rätselhafter Leichenfund in Bergisch Gladbach (NRW)!

Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann tot hinter einem Auto aufgefunden. Der 72-Jährige hatte möglicherweise zuvor ein Seniorenpaar angegriffen. Hintergründe und Motiv sind noch völlig unklar.

NRW: Leichenfund nach Angriff auf Seniorenpaar

Gegen 9 Uhr brach ein Unbekannter in das Haus eines Seniorenpaares im Stadtteil Hebborn in Bergisch Gladbach (NRW) ein und griff den 76-Jährigen sowie seine 73-jährige Frau an.

Der 76-jährige Hausbewohner wehrte sich jedoch so stark gegen den Angriff des Einbrechers, dass dieser die Flucht ergriff. Für den Rentner ging es daraufhin ins Krankenhaus. Er wurde schwer im Gesicht verletzt. Das teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Kurz nach dem Überfall fand ein Zeuge in der Nähe des Tatortes dann einen 72-Jährigen tot hinter einem Auto mit laufendem Motor. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten das Leben des Mannes nicht retten.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Warum der Mann starb, ist bisher noch unklar. Ebenso wenig bekannt sind Motiv der Tat sowie Hintergründe. Schließlich nahm die Polizei die Ermittlungen auf. Sie prüft derzeit auch, ob es sich bei dem toten 72-Jährigen um den Einbrecher handelt. (nk)