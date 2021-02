NRW: Bluttat in Bergheim ++ Mann schießt um sich ++ 33-Jähriger stirbt im Kugelhagel ++ Weitere Schwerstverletzte

Bergheim. Tödliche Auseinandersetzung am Donnerstag in Bergheim (NRW). Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln mitteilten, geriet am Abend eine Gruppe von Männern in Streit.

Plötzlich soll ein 43-Jähriger eine Waffe gezogen und auf drei Männer in der NRW-Stadt bei Köln geschossen haben. Für einen Mann (33) kam jede Hilfe zu spät.

Die Spurensicherung fand am Tatort zahlreiche Patronenhülsen. Foto: dpa/TNN/Mirko Wolf

Bluttat in Bergheim (NRW): Ein Toter und zwei weitere Opfer

Der 33-Jährige erlag seinen Schussverletzungen. Zwei weitere Männer (29 und 44) wurden nach offiziellen Angaben von Kugeln getroffen.

+++ NRW: Impfungen verschoben – DIESER neue Termin ist richtig bitter +++

Beide erlitten schwerste Verletzungen und mussten sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Zu ihrem Zustand liegen am Freitagmorgen noch keine Informationen vor.

-------------------------

Weitere Nachrichten aus NRW:

Duisburg: Streng verboten! DAS darfst du in deinem Garten nicht mehr machen

Ebay Kleinanzeigen in NRW: Polizei warnt vor dieser Handlung – fast jeder macht es! „Gefährlich“

Migrationshelferin aus Bochum wendet sich unter Tränen an Angela Merkel – „Die sind machtlos“

-------------------------

Mann flüchtet nach tödlichen Schüssen in Bergheim (NRW)

Der mutmaßliche Täter (43) flüchtete nach den Schüssen vom Tatort. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 43-Jährigen kurze Zeit später ausfindig machen.

-------------------------

Das ist Bergheim:

Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises in NRW

Einwohner: Rund 61.600 (Stand: 31. Dezember 2019)

Liegt rund 20 Kilometer westlich von Köln

-------------------------

Der Zugriff gelang in der Nähe des Polizeipräsidiums in Köln. Dort konnten Polizisten den Verdächtigen in einem Taxi festnehmen.

Bluttat in Bergheim (NRW): Polizei ermittelt

Die genauen Umstände der blutigen Tat sind bislang im Dunkeln. Die Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt, um Details der Auseinandersetzung herauszufinden.

+++ Wetter in NRW: HIER schlägt die Kälte-Peitsche am Wochenende zu +++

Kannten sich die Männer vor dem Streit? Warum gerieten die Männer aneinander? Und wie konnte die Situation derart eskalieren? Diese Fragen müssen die Ermittler nun klären. (ak)