NRW: Polizei fahndet nach Soldat mit Raketenwerfer – „eine akute Gefahr“

Ein potenziell gefährlicher Mann könnte sich in NRW aufhalten. Die belgische Polizei sucht ihn. (Symbolbild)

In NRW könnte sich derzeit ein potenziell gefährlicher Mann aufhalten. Die belgische Polizei sucht derzeit verstärkt nach dem mutmaßlichen Rechtsextremen, der einen bekannten flämischen Virologen mit dem Tod bedroht haben soll.

Da Belgien unter anderem an NRW grenzt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich nun in diesem Bundesland aufhält!

NRW: Polizei sucht nach Soldat – ein Abschiedsbrief lässt Schlimmes befürchten

Am Montag (17. Mai) soll der 46-jährige Berufssoldat Jurgen Conings in den Morgenstunden seine Wohnung in Dilsen-Stokkem verlassen haben. Seither fehlt von ihm jede Spur.

NRW: Die Polizei sucht in Belgien mit Hochdruck nach einem Berufssoldaten, der als extrem gefährlich gelten soll. Foto: picture alliance/dpa/BELGA | James Arthur Gekiere

Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem mutmaßlichen Rechtextremen, da er den bekannten Virologen Marc Van Ranst mit dem Tode bedroht haben soll. Ein Abschiedsbrief, den Conings hinterlassen hat, lässt die Polizei nun vermuten, dass er gefährlich ist.

----------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

----------------------------

Laut einem Sprecher der Bundesanwaltschaft soll der Berufssoldat in seinem Brief staatlichen Strukturen und mehreren Personen mit einem Anschlag gedroht haben. Es wird nun vermutet, dass der 46-Jährige auf seiner Flucht unter anderem mit einem Raketenwerfer und einem Maschinengewehr bewaffnet sei.

Die belgische Polizei hat das Auto des Flüchtigen in einem Nationalpark gefunden. Foto: dpa-picture alliance

+++ Ditib in NRW: Schulministerin sorgt DAMIT für Kopfschütteln – „genau die falsche Entscheidung“ +++

NRW: Soldat stellt große Gefahr dar – Virologe lässt sich nicht unter kriegen

Selbst der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne sagte dem belgischen Sender VTM: „Es gibt Hinweise, dass er gewalttätig ist, und die vergangenen 24 Stunden haben gezeigt, dass der Mann eine akute Gefahr darstellt.“

Der Virologe Marc Van Ranst wurde zum Tode bedroht. (Archivbild) Foto: picture alliance/dpa/BELGA | Dirk Waem

Aufgrund seiner rechtsextremen Einstellung steht Conings wohl schon seit längerer Zeit auf einer Terroristenliste der belgischen Anti-Terror-Behörde Ocam. An der belgisch-niederländischen Grenze fanden die Ermittler nun vermutlich das Auto des Verdächtigen in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Dilsen-Stolkkem. Einem Förster war der Wagen aufgefallen.

--------------------------

Mehr Themen aus der Region:

--------------------------

Die belgische Bundespolizei hat inzwischen eine öffentliche Fahndung nach dem Mann herausgegeben, die auch noch am Donnerstag anhält. Mittlerweile wurde auch ein Fahndungsfoto des Mannes veröffentlicht.

So soll der Flüchtige aussehen Foto: afp

Der Virologe Marc Van Ranst und seine Familie sollen an einen sicheren Ort gebracht worden sein.

Van Ranst scheint sich durch diesen Vorfall jedoch nicht unter kriegen zu lassen. Auf Twitter gab der Virologe folgendes Statement: „Damit eines klar ist: Solche Drohungen machen nicht den geringsten Eindruck auf mich.“ (dpa/mkx)

NRW: Polizei sucht diese Frau

Auch die Polizei Gelsenkirchen sucht derzeit nach einer Person – allerdings aus einem anderen Grund. Vermisst wird eine 58-jährige Frau, die seit Mittwoch verschwunden ist – ohne ihre wichtigen Medikamente. Hast du sie gesehen?