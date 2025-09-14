Schrecklicher Autounfall in NRW: Drei Menschen sterben

Verheerender Unfall mit tödlichen Folgen! In Bedburg-Hau am Niederrhein in NRW hat sich am Samstagabend (13. September) ein schwerer Unfall mit einem Pkw ereignet.

Dabei kamen insgesamt drei Menschen ums Leben.

3 Tote bei Unfall in NRW

Wie die Polizei Kleve am Sonntag (14. September) mitteilte, ereignete sich der tragische Unfall gegen 20.25 Uhr auf der Triftstraße in Bedburg-Hau in NRW. Ein 28-Jähriger aus Kleve wollte mit seinem Auto überholen und kam beim Wiedereinscheren nach rechts plötzlich von der Fahrbahn ab. Als Folge kollidierte der Mann mit einem Baum. Der Fahrer verstarb noch im Pkw.

Auch die anderen beiden Insassen, ein 49-jähriger Mann aus Kleve und ein 15-jähriger Jugendlicher aus Kleve, überlebten den Unfall nicht. Sie wurden nach Angaben der Polizei durch den Aufprall mit dem Baum aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarben ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Für die Unfallaufnahme rückte obendrein ein Unfallaufnahmeteam aus Essen an. Andere Autofahrer, die die Straße passieren wollten, mussten Umwege fahren, die Triftstraße war noch bis circa 3.45 Uhr in der Nacht komplett gesperrt. Die Angehörigen der Opfer wurden bereits über den Vorfall benachrichtigt.

Die 12.550 Einwohner-Gemeinde Bedburg-Hau liegt am unteren Niederrhein im Nordwesten von in NRW und gehört zum Kreis Kleve.