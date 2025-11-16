Arbeiter graben an Bahngleisen in NRW – plötzlich stoßen sie auf ein Skelett

In NRW werden auch heute noch die Überreste von Soldaten entdeckt, selbst 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einer dieser Zufallsfunde ereignete sich bei Gleisbauarbeiten in Wesel, nahe der Lippe.

In einem verschütteten Bombentrichter wurde das Skelett eines unbekannten Soldaten entdeckt, der dort vermutlich tot hineingelegt wurde. „Seinen Namen wissen wir leider nicht. Er hatte keine Erkennungsmarke“, sagt Umbetter Patrick Leidig, der für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge in NRW arbeitet.

Kriegstoten-Fund in NRW

Wann immer in NRW Knochen oder Relikte von gefallenen Soldaten auftauchen, wird Leidig gerufen. Der 37-Jährige sorgt dafür, dass die Überreste geborgen und auf einem der 2.100 Kriegsgräberstätten in Nordrhein-Westfalen beigesetzt werden. Bislang hat er mehr als 30 tote Soldaten aus Zufallsfunden geborgen. Besonders wichtig ist ihm, ihnen ihre Identität und Geschichte zurückzugeben. „Keiner hat es verdient, unbekannt irgendwo draußen zu liegen“, sagt er.

Am Volkstrauertag wird in Deutschland der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Dieser Tag hat für Leidig und seine Arbeit eine besondere Bedeutung. Als Beispiel erzählt er von einem 15-jährigen Jungen, den er einst gefunden hat. Der junge Soldat hatte sein ganzes Leben vor sich, doch kämpfte und starb für „nichts“, wie Leidig es ausdruckt.

„Gefährlicher Volkssport“

Das Skelett aus dem Bombentrichter nahe der Lippe bleibt unidentifiziert. Kleidungsreste, Knöpfe und ein Essbesteck waren keine Hilfe, um den Namen herauszufinden. Die Überreste des Soldaten wurden auf einem Friedhof im Diersfordter Wald bei Wesel bestattet. Er bekommt dort ein schlichtes Grabkreuz mit der Aufschrift „Unbekannter Soldat“.

Die Umbettung erfolgt ohne damalige Ausrüstungsgegenstände wie Helme oder Waffen. Der Grund: Vor allem in NRW sind hunderte Sondengänger illegal auf der Suche nach Kriegsrelikten. „Das ist zu einem gefährlichen Volkssport geworden“, sagt Leidig. Vielerorts liegen versteckt immer noch explosive Munitionsteile, etwa auf den Schlachtfeldern des Hürtgenwalds bei Aachen.

Kriegsgräber in NRW erzählen Geschichte

Die stille Atmosphäre auf Kriegsgräberstätten wie dem Friedhof im Diersfordter Wald steht im krassen Gegensatz zu den schrecklichen Kämpfen, die dort einmal herrschten. Auf diesem Gelände fanden 1945 erbitterte Kämpfe statt. Im Rahmen der Operation Plunder kämpften Deutsche gegen britische und amerikanische Truppen um die Rheinüberquerung. Leidig berichtet von toten Soldaten, die überall in den Bäumen hingen – unvorstellbar angesichts der heutigen Ruhe.

Für Leidig ist die Erinnerung an die Kriegsgräuel essenziell. Deshalb regt er an, dass Schulklassen häufiger Soldatenfriedhöfe in NRW besuchen sollten. Diese Orte erzählen die Geschichte der Toten und setzen ein sichtbares Zeichen gegen Krieg und Gewalt. Mit innovativen Projekten wie App-geführten Rundgängen will der Volksbund das bewusste Gedenken fördern. „Gerade jetzt, wo wieder so viel über den Krieg geredet wird, muss man den Menschen zeigen, was der Krieg aus einem macht“, betont er.

