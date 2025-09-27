Sensations-Fund in NRW! Das hat es in Deutschland noch nie gegeben

Faszinierende Entdeckung in NRW! Das Team des LWL-Museums für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) hat bei einer Grabung im sauerländischen Balve einen echten Schatz gehoben.

Gemeinsam mit Studierenden sind die Forschenden auf Dinosaurier-Spuren gestoßen. Sie entdeckten dabei nicht nur Nachweise von Knochen, die in Deutschland bislang noch nie gefunden worden waren!

Einzigartiger Fund in NRW „von großer Bedeutung“

So stieß das Team um Dr. Achim Schwermann vom LWL-Museum auf zwei Knochen des sogenannten Ornithomimosaurier. Es handelt sich um eine Handkralle und einen Mittelfußknochen des in Deutschland auch als „Straußendinosaurier“ bekannten Urzeit-Bewohners. „Der gefundene Mittelfußknochen weist typische Merkmale von bestimmten Theropoden auf, also jener zweibeinigen Dinosauriergruppe, zu denen sowohl die Raubdinosaurier des Erdmittelalters als auch die heutigen Vögel gehören“, erklärt Paläontologe Denis Theda vom Lippischen Landesmuseum in Detmold.

Saurier dieser Art, die eine solche Form des Mittelfußknochens aufweisen, seien neben Ornithomimosaurier auch Tyrannosaurier. „Diese Funde sind von großer Bedeutung“, jubelt René Dederichs vom Paläontologischen Institut in Zürich. Bisher seien die meisten Funde dieser Art aus der späten Kreidezeit von Asien und Nordamerika bekannt. „Die Funde aus Balve sind neben einer Gattung aus Spanien die einzigen belastbaren Nachweise aus Europa“, so René Dederichs. Und weiter: „Das wirft natürlich die Frage auf, welche anderen Theropoden noch gefunden werden.“

Bald T-Rex-Fund in NRW?

Wegen anderer Fossilien-Funde in der Vergangenheit sei bereits klar, dass nahe Verwandte berühmter Fleischfresser, wie etwa der Allosaurus und Tyrannosaurus rex, in Europa gelebt haben. „Vielleicht finden wir auch bald eindeutige Nachweise für diese Raubdinosaurier in Balve“, so Dederichs.

Balve ist nicht das erste Mal im Fokus. Stattdessen kehren die Forschenden immer wieder hier ins Sauerland zurück. Denn: „Während die meisten Fundstellen von Dinosaurierknochen im Tiefland, wie etwa an Flüssen und Küsten, entstehen, ist in Balve eine Spaltfüllung aus dem Hochland erhalten geblieben. Dort haben sich die Überreste verschiedener Tiere angesammelt und blieben so über Millionen von Jahren erhalten“, erklärt Dr. Achim Schwermann vom LWL-Museum. Und wer weiß, was in Zukunft noch für Fossilien im Sauerland gefunden werden…