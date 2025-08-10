Streit unter RWE- und Hannover-96-Fans eskaliert – NRW-Bahnhof komplett lahmgelegt

Großeinsatz für die Polizei am Oelder Bahnhof (NRW)! Weil ein Streit zwischen RWE-Fans und Anhänger von Hannover 96 vollkommen eskalierte, wurde der Bahnhof komplett lahmgelegt.

Heftige Prügelei am Oelder Bahnhof (NRW)! Wie die Polizei Warendorf mitteilt, kam es am Samstagabend (9. August) im Bereich des Oelder Bahnhofs zu krassen Szenen. Anhänger von Hannover 96 und Rot-Weiss Essen, in der Spitze etwa 500, stiegen aus ihren Zügen – und schlugen aufeinander ein!

Polizei im Kreis Warendorf forderte Verstärkung an

Dabei sollen auch Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt worden sein. Zuvor sollen Flaschen und Steine gegen den Zug geworfen worden sein. In Teilen waren die Angreifer vermummt. Die gegnerischen Problemfans konnten nach etwa 15 Minuten getrennt und mit Unterstützung der Kräfte der Hundertschaft in die Züge zurückgedrängt werden. Dabei mussten die Polizisten auf Pfefferspray zurückgreifen.

Die Polizei im Kreis Warendorf forderte sofort Unterstützung aus den umliegenden Polizeibehörden sowie der Hundertschaft an. Der Oelder Bahnhof wurde dicht gemacht. Die Besatzung des ebenfalls angeforderten Polizeihubschraubers überflog die Gleisanlagen über mehrere Kilometer. Dort konnten allerdings keine Personen festgestellt werden.

Rot-Weiss Essen zu Gast bei Havelse

Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei führten Beweissicherungsmaßnahmen und Befragungen hinsichtlich möglicher Verletzungen durch. Der Zug Richtung Hannover verließ gegen 22 Uhr und der Zug Richtung Düsseldorf gegen 22.15 Uhr den Bahnhof. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rot-Weiss Essen war an diesem Tag zu Gast bei Aufsteiger TSV Havelse. Wegen eines Fallrückzieher-Tors kassierten die Essener ein Last-Minute 1:1-Unentschieden – und gaben den Sieg in der Nachspielzeit her.