NRW-Bahnhof bald vom Netz abgeschnitten? Kunden in großer Sorge

In Köln-Mülheim wächst die Sorge, dass der Stadtteil beim Ausbau des Rhein-Ruhr-Express (RRX) abgehängt wird. Ab 2040 soll dieser alle 15 Minuten von Dortmund nach Köln fahren.

Doch damit der RRX auch weiter in an dem wichtigen NRW-Bahnhof halten kann, braucht es einem Bericht des „WDR“ zufolge ein zusätzliches Gleis – das sogenannte Gleis 0.

Demo für NRW-Bahnhof

Bereits seit über einem Jahrzehnt kämpfen Monika Lungmus und Heiner Schwarz für den Ausbau ihres Bahnhofs. 2014 haben die beiden die Initiative „RRX-Halt in Köln-Mülheim“ gegründet. Am Donnerstagabend (23. Oktober) sind sie mit anderen Aktivisten erneut zur Demo erschienen. Jetzt müssten die Weichen gestellt werden, mahnen sie.

++ 48 (!) Katzen in einer Wohnung! NRW-Tierheim kann es nicht fassen: „Katastrophe“ ++

Laut Heiner Schwarz würde das Gleis 0 neben Gleis 1 Platz finden. Es soll der Regionalbahn ermöglichen zu halten, während schnellere Züge wie ein ICE dort vorbeirauschen können. Von offizieller Seite gibt es zumindest keine tauben Ohren. Der Ausbau müsse jetzt in die langfristigen Planungen von Bund und Land aufgenommen werden, so Benjamin Jeschor von Go Rheinland gegenüber dem „WDR„.

Wichtiger Verkehrsknotenpunkt in NRW

Die Bedeutung des NRW-Bahnhofs ist unbestritten. Köln-Mülheim hat ein großes Einzugsgebiet. Knapp 150.000 Menschen leben allein im gleichnamigen Stadtbezirk, und die Zahlen steigen. Dazu kommen Pendler aus den umliegenden Gebieten und dem linksrheinischen Köln, die Mülheim zum bequemen Umsteigen nutzen.

Mehr Themen:

Fällt der Halt weg, verlieren sie eine wichtige Anschlussstelle. Schwarz beschreibt die Folgen klar: „Dann müssten alle nach Deutz oder zum Hauptbahnhof ausweichen.“ Doch diese Bahnhöfe seien schon jetzt überlastet – weitere Pendler und Reisende würden dort für Chaos sorgen. Davon wäre ganz Köln betroffen.