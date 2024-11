Der schlimmste Bahnhof Deutschlands liegt in NRW – es ist nicht Duisburg

Das Schlusslicht bei den Hauptbahnhöfen in Deutschland bildet nicht nur eine Stadt in NRW, sondern gleich drei. In einem Ranking mit ganzen 100 untersuchten Bahnhöfen belegen Platz 98, 99 und 100 ausschließlich Städte aus NRW.

Tatsächlich sind weder Duisburg noch Gelsenkirchen oder Bottrop darunter – die sonst eher die Letzten bei Städte-Rankings sind. Stattdessen belegt Platz 100 eine Kurstadt.

NRW-Stadt beim Ranking auf letztem Platz

Bei einem Ranking, das sich nach der Anzahl der Rezensionen und dem Wert der Bewertungen bei Google richtet, hat es Bad Salzuflen auf den letzten von 100 Plätzen geschafft. Der Bahnhof erhält lediglich eine 1,9 bei Google. Laut einer Rezension wäre er eher auf „Kleinstadtniveau“ und aufgrund des vielen Drecks „kein Aushängeschild für die schöne Kurstadt“. Hier gibt es kein Reisebüro, keine Kauf- oder gar Verpflegungsmöglichkeiten.

Tatsächlich folgen auf Platz 99 und 98 gleich zwei weitere NRW-Städte. Bonn erhält eine Bewertung von 2,4. Google-Nutzern ist der Hauptbahnhof zu heruntergekommen, zu voll und stinkig. Nichts, was man gesehen haben muss, heißt es dort. Und auch der Bahnhof in Bielefeld erhält gerade einmal 2,6 Punkte. Besucher kritisieren vor allem die dreckigen Toiletten und den Gestank. „Sollte man lieber meiden“, schreibt ein Nutzer.

Hier die Übersicht aller NRW-Städte im Bahnhofs-Ranking:

Platz Stadt Google-Bewertung Google-Rezensionen 22 Köln 4,0 5.319 32 Münster 4,0 258 34 Aachen 4,0 191 51 Xanten 3,9 52 54 Düsseldorf 3,8 2.547 56 Wuppertal 3,8 701 63 Haltern am See 3,8 97 73 Bochum 3,6 903 77 Dortmund 3,5 1.836 83 Königswinter 3,5 76 89 Duisburg 3,2 1.766 91 Oberhausen 3,2 457 97 Essen 2,8 315 98 Bielefeld 2,6 139 99 Bonn 2,4 249 100 Bad Salzuflen 1,9 11 Quelle: kurz-mal-weg.de

Die Top 3 belegen übrigens die Bahnhöfe in Leipzig (Sachsen), Lindau am Bodensee (Bayern) und Wernigerode in Sachsen-Anhalt, gefolgt von Weimar (Thüringen), Überlingen (Baden-Württemberg) und schließlich auf Platz 6 unsere Hauptstadt Berlin.