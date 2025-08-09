Zug-Pendler in NRW haben den Kaffee auf: „Schlimmste Bahnhof in Deutschland“

Bahnhöfe genießen in NRW nicht unbedingt einen guten Ruf. Oft gelten sie als laut, hektisch und wenig einladend. Besonders Hauptbahnhöfe sind für viele Pendler zwar unverzichtbar, bieten jedoch selten Aufenthaltsqualität. Doch während einige Verkehrsknoten zumindest funktional überzeugen, gibt es Bahnhöfe, die noch schlechter abschneiden – so wie der Neusser Hauptbahnhof.

Viele nutzen den Neusser Hauptbahnhof zum Pendeln, schätzen ihn aber wenig. Sogar der Bahnhof in Düsseldorf schneidet auf Google besser ab. Mit einem durchschnittlichen Google-Bewertungswert von 2,6 liegt Neuss hinter Düsseldorf (3,5). Mönchengladbach erreicht ähnliche Werte wie Neuss.

NRW-Bahnhof erntet mächtig Kritik

Rund 500 Google-Kommentare kritisieren den Zustand des Bahnhofs. Probleme wie mangelnde Sauberkeit, fehlende Sicherheitskräfte und Verspätungen werden häufig genannt. Ebenso bemängeln Nutzer defekte Toiletten und störende Gerüche. Einige fühlen sich von der Anwesenheit Obdachloser gestört, besonders abends. Auch die Barrierefreiheit lässt zu wünschen übrig, da etwa Aufzüge oft nicht funktionieren. „Der schlimmste Bahnhof in Deutschland“, kommentiert ein User.

Die Deutsche Bahn äußert sich auf Anfrage von „rp-online“ nicht zu den negativen Bewertungen. Allerdings wurden erste Verbesserungen erkennbar. Im Rahmen von „Schöner ankommen in NRW“ plant die DB bis April 2026 Renovierungen, z. B. im Empfangsgebäude und am Vorplatz. Kabelarbeiten und Installation neuer Beleuchtung sind bereits in Gang.

Kann Neuss den Spieß noch drehen?

Auch Fördermittel in NRW tragen zur Neugestaltung bei. Das Land NRW stellt 1,08 Millionen Euro für Aufwertungen bereit. Ziel ist ein freundlicheres Umfeld am Bahnhof, das als positive Visitenkarte der Stadt dient. Aufenthaltsqualität und Verkehrsstruktur sollen langfristig profitieren.

Aber nicht alle Stimmen auf Google sind negativ. Einige Nutzer betonen den Nutzen des Bahnhofs. Durch seine Lage ist die Neusser Innenstadt direkt erreichbar. Außerdem ermöglicht er den Besuch von Restaurants, Geschäften und Sehenswürdigkeiten in der Quirinusstadt. So bleibt Hoffnung, dass Neuss die Verbesserungen rechtzeitig umsetzen kann.

