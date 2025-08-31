NRW zieht nach Chaos auf Bahnstrecken deutliche Konsequenzen – Pendler horchen auf

Die vergangenen Monate waren für den Bahnverkehr in NRW eine Geduldsprobe. Baustellen und Lokführermangel führten zu Zugausfällen und eingeschränkten Fahrplänen. Jetzt reagiert die National Express Rail GmbH: Ab dem 6. September werden auf mehreren Linien zusätzliche Fahrten eingeführt.

Pendler und Reisende im Bahn NRW-Netz dürfen sich auf längere Betriebszeiten und verbesserte Verbindungen freuen. Doch trotz der positiven Entwicklung bleiben Herausforderungen durch Baustellen bestehen. Was sich für Bahnfahrende jetzt ändert, liest du im Folgenden.

Bahn NRW fährt wieder häufiger

National Express hat angekündigt, auf wichtigen Linien den Betrieb wieder aufzustocken. „Die Verbesserung des Fahrplanangebots ist ein wichtiger Schritt“, betont Geschäftsführer Michael Hetzer. Nach intensiver Rekrutierung und Schulung neuer Mitarbeitender können viele Strecken ab September häufiger und zuverlässiger bedient werden.

Besonders nach 21 Uhr und an Wochenenden gibt es Verbesserungen. So verkehrt der RE 6 (RRX) nach 21 Uhr wieder nach Regelfahrplan. Auch die RB 48 fährt am Wochenende wieder durchgängig bis Bonn-Mehlem.

Baustellen fordern weiter Geduld der Bahn NRW-Nutzer

Trotz der Fortschritte betont Hetzer die Baustellenproblematik: „Die hohe Anzahl von Baustellen auf unseren Zuglinien wird uns und unseren Fahrgästen weiterhin viel Geduld abverlangen.“ Der RE 11 (RRX) bleibt zwischen Duisburg und Dortmund sowie auf anderen Abschnitten bis Ende Oktober stark von baubedingten Ausfällen betroffen.

Auch Züge wie der RE 4 und der RE 7 bieten nur eingeschränkte Verstärkerfahrten in Hauptverkehrszeiten. Dennoch sieht National Express die Anpassungen als wichtigen Schritt, schrittweise zum Regelfahrplan zurückzukehren.

Pendler können aufatmen – Verbesserungen für Bahn NRW

Pendler und Freizeitreisende profitieren von den erweiterten Fahrplänen. Unter anderem fährt der RE 4 am Wochenende wieder durchgehend bis Aachen. Gleichzeitig bleibt der Schienenersatzverkehr auf bestimmten Abschnitten eine Herausforderung. Das Konzept hierfür wird noch detailliert geplant.

Mit den neuen Maßnahmen zeigt sich der Bahn NRW-Betreiber National Express optimistisch, den Betrieb zu stabilisieren. Fahrgäste müssen weiterhin mit Verzögerungen rechnen, können jedoch auf ein stetig verbessertes Angebot bauen. Der Weg zurück zur Normalität ist dabei klar erkennbar. Mehr Infos zu den weiteren Änderungen erhältst du hier >>>.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.