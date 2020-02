NRW: Bahn-Chaos im Revier – massive Einschränkungen im Feierabendverkehr

Wegen einer Oberleitungsstörung in NRW ist der Zugverkehr derzeit masssiv eingeschränkt. (Symbolbild)

Düsseldorf. Bahn-Chaos in NRW am Donnerstagabend! Wie die Deutsche Bahn mitteilt, kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr.

Deutsche Bahn: Zug-Chaos in NRW wegen einer Oberleitungsstörung

Wegen einer Oberleitungsstörung im Raum Düsseldorf am Hauptbahnhof verzögert sich der Bahnverkehr in NRW. Das betrifft auch zahlreiche Linien im Revier. Die Gleise 1 bis 6 sind am Hauptbahnhof derzeit nicht befahrbar,

Deshalb kann es zu Teilausfällen und Verspätungen kommen.

Diese Linien sind von der Oberleitungsstörung in NRW betroffen:

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 2: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Osnabrück

RE 4: Aachen – Herzogenrath – Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Dortmund

S 1: Dortmund – Bochum – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf – Solingen

S 6: Essen – Ratingen Ost – Düsseldorf – Langenfeld (Rheinl) – Köln

S 68: Wuppertal-Vohwinkel – Düsseldorf – Langenfeld (Rheinl)r

S 5 / S 8: Mönchengladbach – Hagen – Dortmund

S 11: Düsseldorf Flughafen Terminal – Düsseldorf – Neuss – Dormagen – Köln – Bergisch Gladbach

Wie lange die Störung dauert, ist bislang aber noch nicht bekannt. Die Deutsche Bahn rät dir dazu, deine Fahrten vorher zu prüfen. (js)