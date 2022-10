NRW: Bäckerei-Kette geht radikalen Schritt – Kunden schauen in die Röhre

Für viele Menschen in NRW gehören frische Brötchen zu einem ordentlichen Frühstück am Sonntag einfach dazu. Stammkunden der Bäckerei Stinges müssen jetzt allerdings ganz stark sein. Denn ab November bleiben die Filialen der Bäckerei-Kette mit Sitz in Brüggen (NRW) sonntags und feiertags dicht. Das teilte das Unternehmen gegenüber der „Rheinischen Post“ mit.

Die Verantwortlichen der Bäckerei-Kette reagieren damit auf verschiedene Faktoren, welche die gesamte Branche betreffen. Die steigenden Energiepreise seien dabei nur eine Seite der Medaille. Bei der Entscheidung zur temporären Schließung spiele aber eine andere Entwicklung eine entscheidendere Rolle.

Schon in den letzten Wochen mussten diverse Filialen der NRW-Bäckerei kürzere Öffnungszeiten anbieten, weil einfach nicht genügend Personal zur Verfügung stand. Und der Personalmangel bestehe nicht erst seit gestern.

„Unsere Verkäuferinnen und Verkäufer haben aufgrund der kräftezehrenden Corona-Zeit und der seit zweieinhalb Jahren angespannten Personalsituation zahlreiche Überstunden angesammelt“, erklären Inhaber und Geschäftsführer Willi und Leo Stinges gegenüber der Zeitung. Viele Kollegen hätten ein ums andere Mal einspringen müssen und seien überlastet. Um die Belastung der Mitarbeitenden herunterzuschrauben, habe man sich nun dazu entschlossen, auf das Sonn- und Feiertagsgeschäft in allen 117 Filialen zu verzichten.

Die Bäckerei Stinges bleibt sonntags zukünftig zu. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

NRW-Bäckerei mit Sorgen

Wie viele andere Branchen kämpft auch das Back-Handwerk seit längerer Zeit um Nachwuchs und Mitarbeiter. Die Bäckerei-Kette tue sich bei der Personalsuche immer schwerer. „Auch weil immer weniger Menschen sonntags arbeiten wollen“, so Willi Stinges in der „Rheinischen Post“. Und das trotz Sonntagszuschlägen und angepasster Bezahlung.

Das Unternehmen hofft nun, dass durch die Schließung an verschiedenen Stellen gespart werden könne. Denn die Branche leidet enorm unter den explodierenden Kosten für Gas, Strom, Kraftstoffe und Lebensmittel.

Es sei nicht möglich, alle Kosten auf die Kunden abzuwälzen. Die Hoffnung besteht, dass ein Energiespartag in der Woche den Kostendruck etwas mindere.

NRW-Bäckerei hat Alternative zum frischen Brötchen

Auf ihre Sonntagsbrötchen müssen Kunden jedoch nicht ganz verzichten. Denn die Bäckerei Stinges bietet Rohlinge an, die Kunden zukünftig am Wochenende im eigenen Ofen aufbacken können.

Die Inhaber hoffen nun, dass die Kunden im Hinblick auf die Überlastung der Mitarbeitenden verständnisvoll auf die Entscheidung reagieren.