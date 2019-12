NRW: Frau wirft Baby in Hausmüll – Knallhart-Urteil verkündet!

Es war einer der schockierendsten Fälle des Jahres: In Kierspe (NRW) warf eine Frau ihr Neugeborenes in einen Müllsack.

Hagen. Es ist ein Fall, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. In Kierspe im Sauerland (NRW) ereignete sich am Morgen des 14. Juni eine schreckliche Tat: Eine 31-Jährige brachte in der eigenen Badewanne heimlich ein Kind zur Welt und versuchte anschließend, es im Hausmüll zu entsorgen!

Am 23. Dezember wurde sie vor dem Landgericht in Hagen (NRW) zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Ein Urteil, das in seinem Strafmaß sogar über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgeht.

NRW: Urteil in unglaublichem Fall gefällt

Zur Urteilsverkündung betritt Olga O. den Gerichtssaal mit einer Decke über dem Kopf. Die Tat selbst hatte sie während der Verhandlung bereits eingeräumt. Vor der Verkündung des Urteils spielte vor allem das Umfeld der Frau aus Kierspe eine Rolle.

+++ Essen: Zwei Männer steigen in ein Taxi – dann beginnt für den Taxifahrer (72) das Drama +++

Das Schlussplädoyer des Staatsanwalts Bernd Haldorn skizzierte die familiäre und finanzielle Situation umfangreich: Vom Weg über die Förderschule zur Ausbildung, Hauskauf, große finanzielle Belastungen und wenig Unterstützung durch den Partner. Sie sei „alleine mit ihren Sorgen in Nöten“ gewesen.

Während des Prozesses hatte Olga O. gesagt, sie sei davon ausgegangen, dass ihr Kind tot geboren wurde. So seien die Augen des Mädchens geschlossen gewesen und sie habe nicht geschrien. „Das reicht nicht aus, um zu wissen, ob jemand tot ist“, erklärte der Staatsanwalt. Er forderte eine Freiheitsstrafe von vier Jahren.

„Sehr, sehr schwieriger Fall“

Während des Plädoyers des Staatsanwalts weint die 31-jährige Angeklagte. Immer wieder schluchzt sie, schaut auf den Boden.

Es sei ein „sehr, sehr schwierigen Fall“, so Julia Kusztelak, gemeinsam mit Andreas Trode die Verteidigung von Olga O. Auf der einen Seite gebe es eine „sehr schlimme, kaum verständliche Tat“, auf der anderen Seite die Angeklagte selbst, die in der Verhandlung „nicht egoistisch und grausam“ aufgetreten sei. Sie habe nie ihre eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund gestellt, sei liebevoll im Umgang mit ihrer Familie gewesen.

+++ Limbecker Platz Essen: Massenschlägerei unter Teenagern – nun kommt DAS ans Licht +++

Von ihrem Partner Benjamin D. und dessen Familie sei Druck aufgebaut worden, nicht noch einmal schwanger zu werden. So sei der Satz gefallen: „Wenn du schwanger wirst, rede ich kein Wort mehr mit dir.“

Angeklagte schweigt am letzten Verhandlungstag

Für Olga O. sei das Verhalten in der Situation „das einzig mögliche Handeln“ gewesen – nicht aus Egoismus, sondern aus Verzweiflung und Existenzangst. Einen anderen Ausweg habe sie nicht gesehen. Aufgrund der Umstände beantragte Trode eine Strafe von zwei Jahren und sechs Monaten.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Olga O. noch immer nicht aufgeschaut. Als ihr das letzte Wort erteilt wurde, schüttelte sie nur vorsichtig den Kopf, sagte nichts.

Das änderte sich auch nicht, als der Richter das Strafmaß verkündete. Fünf Jahre und sechs Monate. Damit sogar mehr, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Für die Höhe des Urteils hätten mehrere Faktoren eine Rolle gespielt.

Diese Faktoren führten zum Urteil

Zum einen hätte die 31-Jährige schon vor der Geburt ihres Kindes eine Entscheidung gegen das Kind und für ihren Partner getroffen worden. Die Drucksituation, in der sich die Frau nach ihren Angaben befunden hatte, ließ sich aufgrund der ausgewerteten Handy-Protokolle ebenfalls nicht komplett nachvollziehen.

Zudem betonte der Richter, dass in diesem Fall auch das Opfer in den Fokus gerückt werden müsse. Ein „empfindlicheres, wehrloseres Tatopfer“ als ein Neugeborenes könne man sich nicht vorstellen, so der Richter. Dass es überlebte, sei allein dem Zufall zu verdanken.

+++ Duisburg/NRW: Neue Details! Vermisster Marvin (15) lebte jahrelang bei verurteiltem Straftäter +++

Im Anschluss an das Urteil kritisierte Verteidiger Andreas Trode, das Gericht habe sich „nicht tief genug“ in die Psyche der Angeklagten hineinversetzt. Mit dem Strafmaß sei er als Verteidiger nicht zufrieden. In der Sache selbst könne man mit dem Urteil aber „sicher gut leben.“

Der Fall vom Säugling im Müll

Der Vorfall hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Im Juni bekam Olga O. zu Hause in ihrem Badezimmer eine Tochter. Kurz darauf steckt sie das Kind in eine Mülltüte, stellt sie neben dem Haus ab.

Zu Beginn des Jahres 2019 stellte die Frau aus dem Sauerland fest, dass sie erneut schwanger geworden war. Auf dem Handy fanden sich im Januar Sucheinträge zu Schwangerschaften und deren Abbruch. Mit ihrem Lebensgefährten hat sie bereits ein gemeinsames Kind. Vor ihrem Umfeld hielt sie die Schwangerschaft geheim, flüchtete sich in Ausreden für ihren Bauch, fälschte sogar einen Schwangerschaftstest.

Im Sommer brachte sie in der Badewanne in ihrer Wohnung schließlich ein gesundes Mädchen zur Welt, durchriss die Nabelschnur mit ihren Händen und wickelte das Neugeborene in Handtücher. Wenig später erzählte sie ihrem Lebensgefährten, sie wolle mit dem Hund Gassi gehen. Vor der Tür legt Olga O. den Säugling in eine Mülltüte, knotet sie zu und stellt sie neben den Hausmüll.

Mädchen mit Schutzengel

Wenig später setzten als Folge der Geburt Blutungen bei der Frau ein. Ihr Lebensgefährte rief einen Rettungswagen. Angaben, woher die Blutungen stammten, machte sie gegenüber den Sanitätern nicht. Im Krankenhaus stellen die Ärzte fest, dass sie vor kurzem entbunden haben muss. Sofort alarmierten sie die Polizei.

--------------------

Alles zum Fall kannst du hier nachlesen:

-----------------------------

Das kleine Mädchen muss einen Schutzengel gehabt haben: Die Polizisten fanden sie in der Tüte neben dem Hausmüll. Unterkühlt und mit nur noch wenig Sauerstoff übrig in dem Sack – aber lebendig. Bereits im Krankenhaus erholte sich das Kind schnell. Anhaltspunkte für bleibende Schäden gibt es nicht. (dav)