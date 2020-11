NRW: Azubi (19) fordert Schulschließungen – „Total unverantwortlich“

Gütersloh. Geschäfte zu, Schulen und Kitas auf – die Regeln des aktuellen „Lockdown light“ in NRW sind nicht für alle nachvollziehbar.

Auch Azubi Daniel Ackermann (19) fehlt das Verständnis für die ergriffenen Maßnahmen. Der Bezirksschülersprecher des Kreises Gütersloh kritisiert vor allem Schulministerin Yvonne Gebauer (54, FDP) scharf. Seine Forderung: Alle Schulen in NRW sofort schließen!

NRW: Azubi fordert Schulschließungen – „Gefahr für Schüler“

Außerhalb der Schulen herrschen konkrete Regeln mit strengen Kontaktbeschränkungen. Aber an Schulen? Maske tragen, wenn möglich Abstand halten und regelmäßig lüften – diese Maßnahmen reichen laut Ackermann keinesfalls aus.

Azubi Daniel Ackermann (19) ist Bezirksschülersprecher im Kreis Gütersloh. Foto: Daniel Ackermann

„Wir haben im Sommer so viel versäumt“, meint der 19-Jährige im Gespräch mit DER WESTEN. Man hätte sich um Belüftungsanlagen und Hygienekonzepte für die Schulen kümmern müssen. Aber nichts sei geschehen. „Für die Ministerin kommt der Winter überraschend. Ohne ausgefeilte Konzepte bedeuten die geöffneten Schulen eine Gefahr für uns und die Schüler.“

In einer Zeit, in der die Infektionszahlen derart ansteigen, sei es „total unverantwortlich“, Schülerinnen und Schüler in ein Klassenzimmer zu „stopfen“.

Präsenzunterricht unter diesen Bedingungen „unzumutbar“

Ein sicherer Schulbetrieb wäre laut Ackermann nur dann möglich, wenn man den Vorschlag des Robert-Koch-Instituts (RKI) befolgen und Klassen in Kleingruppen unterteilen würde. Doch Schulministerin Gebauer habe sich gegen diese Maßnahme entschieden. Und selbst, falls man die Klassen aufteilen würde, reiche das Lehrpersonal nicht aus, um alle Gruppen zu betreuen.

Daher bleibt dem Bezirksschülersprecher zufolge nur eine Lösung: Schulschließungen! Denn „ohne Abstand und ohne richtige Regeln“ sei Präsenzunterricht in Corona-Zeiten „mit Blick auf unsere Gesundheits unzumutbar und einfach nicht fair.“

Ackermann hat die Sorge, dass sich die geöffneten Schulen zu Superspreadern entwickeln. Man sehe ja bereits, wie die Zahlen ansteigen, so der 19-Jährige. Ohne Schulschließungen werde sich auch daran nichts ändern. (at)