Paukenschlag in NRW! Bekannter Autohändler vor der Pleite

Kleine und mittelständische Unternehmen stehen zunehmend unter Druck. Steigende Energiepreise, wachsende Bürokratie und politische Unsicherheiten erschweren vielen Betrieben den Alltag.

Besonders in NRW kämpfen zahlreiche Familienunternehmen mit wirtschaftlichen Herausforderungen, die nicht selten in finanziellen Schwierigkeiten enden. Die aktuelle Entwicklung gibt Einblick in eine besorgniserregende Tendenz und deren Folgen.

Steigende Insolvenzen in NRW und bundesweit

Das Autohaus Matthes, ein Familienunternehmen mit Standorten in Köln und Berlin, musste Insolvenz anmelden. Betroffen sind 13 Mitarbeiter und Kunden. Laut „t-online.de“ leitete das Amtsgericht Köln auf Antrag der Geschäftsführung vom 18. Juli das Insolvenzverfahren ein. Der Betrieb liegt laut „wa.de“ still, obwohl die Webseite weiterhin mit dem Slogan „Matthes hat es“ wirbt.

Unklar sind die genauen Hintergründe der Pleite. Die Kanzlei Görg, vertreten durch Rechtsanwalt Mike Westkamp, wurde für die Abwicklung beauftragt. Matthes, das über 32.000 Fahrzeuge in seinem Filialbestand ausweist, steht für eine wachsende Zahl insolventer Firmen in Deutschland und speziell in NRW.

Herausforderungen für Unternehmen in NRW

Der Trend von Firmenpleiten zeigt sich auch in NRW. Im Juli stiegen die Zahlen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt um 19,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders betroffen sind kleinere Firmen, wie die Zahlen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle belegen. Das Institut zählt 1.588 Fälle im Juli.

Die Pleiten liegen um 13 Prozent höher als im Juli 2024 und 64 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019. Größere Insolvenzen fanden seltener statt, was die Zahl betroffener Jobs reduziert. Dennoch sind auch in NRW viele Unternehmen mit wirtschaftlichem Druck konfrontiert.

Für 2025 erwarten Experten mehr Firmenpleiten als 2024, auch in NRW. Die 21.812 Insolvenzen im vergangenen Jahr markierten den Höchststand seit 2015. Der Anstieg resultiert aus dem Ende der Corona-Hilfen. Hohe Energiepreise, viel Bürokratie und politische Unsicherheit belasten die Unternehmen weiter. NRW bleibt von diesen Herausforderungen besonders betroffen.

