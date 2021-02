NRW: Autofahrerin wartet an roter Ampel – plötzlich erlebt sie DIESEN Schock-Moment!

Eine Autofahrerin in NRW bekam an einer roten Ampel einen gewaltigen Schreck. (Symbolbild)

Hagen. Niemand wartet gern an einer roten Ampel. Doch in den allermeisten Fällen ist das zumindest ein vergleichsweise sicheres Unterfangen. Doch für eine Frau in Hagen (NRW) endete die Ampel-Wartezeit am Donnerstagabend mit einem gehörigen Schreck – und nicht nur das.

Am Ende wurde sogar ihr eigenes Fahrzeug beschädigt. Schuld war jedoch nicht etwa ein anderes Auto, sondern eine Wurfeinlage der ungewöhnlichen Variante.

NRW: Frau wartet an Ampel und bekommt großen Schreck

Gegen 20.30 hielt die Frau in NRW an einer roten Ampel vor einer Kreuzung. Plötzlich muss es kräftig gescheppert haben. Auf dem Boden verteilt lagen plötzlich die Einzelteile eines Tellers. Dabei hatten einige Teile auch den Wagen der Frau beschädigt.

Woher der Teller kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Hypothese der Polizei: Er wurde einfach aus dem Fenster aus dem benachbarten Mehrfamilienhaus geworfen. Ob das im Zuge eines Streites geschah oder bloß ein Unfall war, ist unbekannt.

1000 Euro Schaden nach Teller-Wurf

Für die Fahrerin des Wagens in jedem Fall mehr als ärgerlich. Schließlich blieb der Tellerwurf nicht folgenlos. Durch Dellen und Kratzer auf dem Dach und der Motorhaube entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro

Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet. Bei der Suche nach dem Teller-Werfer nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (dav)