NRW: Autofahrerin tötet Radlerin (47) – vier weitere Unfälle innerhalb von 30 Minute

Lengerich/Lienen. Scheinbar wahllos ist eine Autofahrerin (44) am Sonntag auf Menschen im Kreis Steinfurt im nördlichen Teil NRWs losgefahren.

Die Horrorfahrt überlebte eine 47-jährige Fahrradfahrerin nicht. Weitere Menschen sind zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

NRW: Autofahrerin tötet Radfahrerin (47)

Der erste Unfall ereignete sich in der Kleinstadt Lengerich am Morgen. Vier weitere sollten innerhalb einer halben Stunde in der Gemeinde Lienen folgen. Die traurige Bilanz: Eine 47-Jährige kommt ums Leben. Zwei weitere Personen im Alter von 63 und 64 Jahren werden schwer und ein 72-Jähriger leicht verletzt.

Die 44 Jahre alte Fahrerin aus Lengerich erleidet ebenfalls schwere Verletzungen.

Autofahrerin seit mehreren Jahren in psychischer Behandlung

Die Ermittlungsbehörden in Münster haben den Fall übernommen und vorsorglich eine Mordkomission eingerichtet. „Bei der 44-Jährigen liegt nach ersten Erkenntnissen eine psychische Erkrankung vor und sie befindet sich seit mehreren Jahren in fachärztlicher Behandlung", erläuterte Thomas Götze, Leiter der Mordkommission.

Der Kriminalhauptkommissar weiter: „An den Unfallstellen haben wir eine intensive Spurensuche und -sicherung durchgeführt und Zeugen befragt.“

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt ergänzt: „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen, die sich insbesondere auch auf die Hintergründe des Ereignisses erstrecken.“ Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck in alle Richtungen. (mb)