NRW: Autofahrerin rast in Menschen – Rennradfahrer (47) getötet

Lengerich/Lienen. Scheinbar wahllos hat eine Autofahrerin (44) am Sonntag Menschen im Kreis Steinfurt im nördlichen Teil NRWs erfasst.

Die Horrorfahrt überlebte ein 47-jähriger Rennradfahrer nicht. Er war mit zwei weiteren Rennradfahrern unterwegs. Weitere Menschen sind zum Teil lebensgefährlich verletzt worden.

NRW: Autofahrerin erfasst Radfahrer (47) bei Lengerich - Frau am Montag noch nicht vernehmungsfähig

Der erste Unfall ereignete sich in der Kleinstadt Lengerich am Morgen. Vier weitere sollten innerhalb einer halben Stunde in der Gemeinde Lienen folgen. Die traurige Bilanz: Ein 47-Jähriger kommt ums Leben. Zwei weitere Personen im Alter von 63 und 64 Jahren werden schwer und ein 72-Jähriger leicht verletzt.

Die 44 Jahre alte Fahrerin aus Lengerich erleidet ebenfalls schwere Verletzungen und wird stationär im Krankenhaus behandelt.

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt teilte am Montagmorgen gegenüber DER WESTEN mit, dass die 44-Jährige noch nicht vernehmungsfähig sei. Sobald die Frau dazu in der Lage sei, gelte zu klären, ob die Frau die Unfälle absichtlich verursachte, oder aber ob es sich um ein Unglück handelte.

Autofahrerin seit mehreren Jahren in psychischer Behandlung

Die Ermittlungsbehörden in Münster haben den Fall übernommen und vorsorglich eine Mordkomission eingerichtet. „Bei der 44-Jährigen liegt nach ersten Erkenntnissen eine psychische Erkrankung vor und sie befindet sich seit mehreren Jahren in fachärztlicher Behandlung", erläuterte Thomas Götze, Leiter der Mordkommission.

Der Kriminalhauptkommissar weiter: „An den Unfallstellen haben wir eine intensive Spurensuche und -sicherung durchgeführt und Zeugen befragt.“

Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt ergänzt: „Wir stehen noch ganz am Anfang der Ermittlungen, die sich insbesondere auch auf die Hintergründe des Ereignisses erstrecken.“ Die Ermittlungen laufen mit Hochdruck in alle Richtungen. (mb, nk)