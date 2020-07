NRW: Autofahrer melden Leichenfund am Straßenrand – als die Polizei anrückt, wird es bizarr

An einem Straßenrand in NRW machten Autofahrer eine bizarre Entdeckung.

Voerde. Riesenschreck für Autofahrer in NRW!

In Voerde (NRW) entdeckten sie am helllichten Tag ein verschnürtes Paket am Straßenrand. Sofort informierten die aufgebrachten Finder die Polizei. „Durch die Folie schimmern Gebeine“, berichteten sie den Beamten am Telefon.

NRW: Verschnürtes Paket gefunden

Wie die Polizei mitteilte, folgte auf den Riesenschreck jedoch eine Riesenüberraschung. Denn in dem verschnürten Paket lag nicht etwa eine Leiche.

+++ Sparkasse in NRW: Filiale baut Geldautomaten ab – aus diesem traurigen Grund +++

------------------------------------

Das ist Voerde:

Die Stadt Voerde gehört zum Kreis Wesel

In Voerde leben rund 36 Tausend Menschen

Das Stadtgebiet gliedert sich in elf Stadtteile

Voerde hat die Postleitzahl 46562

------------------------------------

+++ Nächste große Modekette vor dem Aus – auch Geschäfte im Ruhrgebiet betroffen +++

Sexpuppe liegt am Straßenrand

Unter der Folie versteckte sich tatsächlich eine Sexpuppe. Laut Polizei ist die lebensgroße Latexpuppe knapp 50 Kilogramm schwer. Beim Auspacken fing sie gleich an Geräusche zu machen.

Die Sexpuppe. Foto: Kreispolizeibehörde Wesel

Polizei stellt Sexpuppe sicher

Die Polizei stellte die Sexpuppe sicher und brachte sie auf die Wache nach Dinslaken. Dort kann sie der Besitzer nun abholen. (nr)