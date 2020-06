NRW: Autofahrer liefern sich illegales Rennen auf der A57 – dann passiert es...

Köln. Das ist einfach nur leichtsinnig! Raser riskieren auf der Suche nach dem nächsten Kick und dem Nervenkitzel nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern auch häufig die von anderen Verkehrsteilnehmern. So auch bei einem Rennen in NRW am Samstag.

Auf der A57 in Richtung Neuss hatten sich die Fahrerin eines Audis sowie ein weiterer, bislang unbekannter Mercedes-Fahrer ein illegales Rennen geliefert. Dabei kam es zu einem Unglück, bei dem wohl nur ein Schutzengel Schlimmeres verhinderte.

NRW: Fahrer liefern sich illegales Rennen

Am späten Samstagabend wäre es auf der A57 in NRW um ein Haar zu einem Unglück gekommen. Kurz vor Mitternacht fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Wagen offenbar ein Rennen gegen einen Verkehrsteilnehmer in einem schwarzen Mercedes.

Auf der zweispurigen Autobahn befand sich außerdem eine unbeteiligte Mini-Fahrerin (27), die von dem Unbekannten im Mercedes rechts überholt wurde. Das veranlasste die 28-Jährige Audi-Fahrerin zu einem unfassbaren Fahrmanöver.

Sie versuchte sich links am Mini zwischen dem Wagen und der Betonmittelschutzwand vorbei zu quetschen. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der schwarze Mercedes hatte sich in der Zwischenzeit bereits vom Unfallort entfernt.

Polizei sucht Hinweise

Glücklicherweise blieben beide Frauen unverletzt. Folgenlos bleibt die lebensgefährliche Aktion für die 28-Jährige jedoch nicht.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Köln ordnete die Beschlagnahme ihres Führerscheins sowie des grauen Audis an. Außerdem sucht die Polizei nach dem zweiten Beteiligten an dem Rennen.

Wenn du am späten Samstagabend auf der A57 unterwegs warst und Hinweise zu dem schwarzen Mercedes sowie dessen Fahrer geben kannst, melde dich doch bitte bei der Polizei Köln unter 0221/229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (dav)