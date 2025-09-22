Geld fehlt! Autofahrer in NRW müssen mit noch mehr Chaos rechnen

In NRW stehen 29 neue Autobahn-Projekte und elf Bundesstraßen-Vorhaben vor dem Aus. Trotz Rekord-Haushalt blockiert die Bundesregierung derzeit sämtliche Neubauten. Auch baureife Vorhaben erhalten keine Freigabe.

Die Straßen-Infrastruktur in NRW droht nachhaltig zu verschlechtern, was Pendler im ganzen Bundesland massiv betreffen wird.

Finanzlücke bedroht Infrastruktur in NRW

Ab 2026 fehlen in NRW über fünf Milliarden Euro für Autobahnen und Bundesstraßen. Interne Regierungsdokumente, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen, zeigen bundesweit ein Finanzloch von 14,9 Milliarden Euro im Fernstraßen-Etat.

Diese Autobahnen und Strecken sind unter anderem betroffen, wie „Ruhr24“ berichtet:

A1: Ausbau-Projekte bei Hamm und Dortmund

Ausbau-Projekte bei Hamm und Dortmund A3: Erweiterung zwischen Oberhausen und Düsseldorf

Erweiterung zwischen Oberhausen und Düsseldorf A40: Sanierung im Ruhrgebiet

Sanierung im Ruhrgebiet A45: Neubau der Sauerlandbrücken

Neubau der Sauerlandbrücken A57: Ausbau zwischen Krefeld und Köln

Ausbau zwischen Krefeld und Köln A59: Erweiterung zwischen Duisburg und Köln

Erweiterung zwischen Duisburg und Köln A445: Geplanter Neubau im Ruhrgebiet

Selbst die Fahrbahnerhaltung wird ab 2026 rapide schlechter.

NRW: Baustellen-Chaos und wachsende Stauzeiten

Das Verkehrsministerium warnt vor spürbaren Verschlechterungen auf Bundesstraßen, wie etwa maroden Fahrbahnen und drohenden Teil-Sperrungen. Laufende Autobahnprojekte werden verzögert, Baustellen dauern länger. Für Pendler und den Verkehr in NRW könnte dies gravierende Auswirkungen bedeuten. Carl-Philipp Sassenrath (CDU) fordert: „Was baureif ist, muss gebaut werden.“ Auch NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer hatte früh auf die mangelhafte Finanzierung hingewiesen.

Obwohl Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ein Budget von 23,72 Milliarden Euro für 2025 besitzt, fließt das Geld fast ausschließlich in den Erhalt kaputter Straßen. Verbesserungen des Verkehrs in NRW werden so dauerhaft blockiert. Ingenieurmangel führt zusätzlich zu Verzögerungen, was NRW weiter unter Druck setzt. Das dürfte Pendler und Politiker im Bundesland noch lange beschäftigen.

