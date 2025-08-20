Autofahrer aus NRW reibt sich die Augen – plötzlich springt ein Känguru (!) über die Straße

Schreck am frühen Montagmorgen (18. August)! Unterhalb von Großendrescheid (NRW) sprang am Montag ein Känguru über die Straße Mühlenbach. Autofahrer meldeten die ungewöhnliche Sichtung gegen 6.20 Uhr der Polizei.

Eine Streifenwagen-Besatzung traf vor Ort ein und konnte das Tier tatsächlich bestätigen: Es handelte sich um ein kleines Wallaby.

Außergewöhnlicher Wildwechsel in NRW

Die Polizisten versuchten, das flüchtige Tier einzufangen. Doch das Wallaby entkam mit seinen großen Sprüngen schnell über einen nahegelegenen Feldweg. Eine Rückfrage mit dem Ordnungsamt brachte Klarheit: Der Ausreißer ist bekannt. Der Besitzer hatte den Ausbruch bereits gemeldet und hofft auf die Rückkehr seines Tieres.

Das zwischen Wäldern und Feldern ruhig gelegene Gebiet Großendrescheid scheint ungewöhnliche Begegnungen zu bieten – ein echter Hingucker in NRW! Autofahrer in dieser Region sollten auf unverhoffte Geschehnisse achten, besonders, wenn der „Wildwechsel“ überraschender Natur ist.

NRW warnt vor Wallaby-Wildwechsel

Der aktuelle Vorfall sorgt für Gesprächsstoff in der Gemeinde. In NRW sind Wildwechsel normalerweise mit Rehen oder Wildschweinen verbunden – ein Wallaby ist eine seltene Überraschung. Besonders an Waldrändern wird jetzt noch mehr Vorsicht empfohlen: „Vorsicht, Wildwechsel an Waldrändern!“

Noch mehr News:

Das kleine Wallaby bleibt weiterhin verschwunden, aber die zuständigen Behörden in NRW haben den Fall im Blick. Der Besitzer und die Polizei hoffen, das Tier bald wohlbehalten einzufangen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.