In NRW ist ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden (Symbolfoto).

NRW: Zweijähriger bei Autounfall schwerverletzt – was dann ans Licht kommt, ist unfassbar

Lünen. Schlimmer Unfall in Lünen (NRW)!

Ein zweijähriger Junge ist bei einem Autounfall in Lünen-Brambauer (NRW) schwerverletzt worden. Was dann ans Licht kam, ist unglaublich.

NRW: Junge wird bei Unfall schwerverletzt

Der Zweijährige ging gegen 16.20 Uhr allein mit dem Autoschlüssel in der Hand zum Auto in der Diesterwegstraße, setzte sich auf den Fahrersitz und startete das Fahrzeug. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

In Lünen (NRW) leisteten Passanten und die Mutter erste Hilfe. (Symbolbild) Foto: IMAGO / teamwork

Daraufhin scherte der Skoda aus, überquerte die Straße und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Dadurch wurden die Airbags ausgelöst. Das Kind verletzte sich schwer. Die inzwischen herbei geeilte Mutter und Passanten leisteten zunächst Erste Hilfe, bis ein alarmierter Rettungsdienst die Versorgung des schwer verletzten Jungen übernahm. Anschließend brachten die Rettungskräfte den Zweijährigen in ein Krankenhaus.

--------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

--------------------------

NRW: Unfallursache schockiert

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Mutter mit ihrem Sohn in den Pkw einsteigen, war aber noch einmal zurück in die Wohnung gegangen. Daraufhin kam es zu dem Unglück, weil der Junge den Wagen selbst startete. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (nk)

--------------------------

--------------------------

