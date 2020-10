NRW: Auto überschlägt sich – mehrere Verletzte! Rettungshubschrauber im Einsatz

Schrecklicher Unfall in NRW!

Am Freitagabend überschlug sich ein Auto auf der Landstraße K45 im Rhein-Erft-Kreis in NRW. Dabei wurden der 21-jährige Fahrer und zwei weitere Personen (22, 23) verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war am Abend im Einsatz.

NRW: Auto überschlägt sich

Der junge Fahrer fuhr in dem grauen Kleinwagen auf der Verbindungsstraße K45 in Richtung Bliesheim. Wie die Polizei Rhein-Erft-Kreis berichtet, verlor er gegen 18.18 Uhr in einer Kurve die Kontrolle über das Auto.

Der Wagen überschlug sich und kam anschließend auf dem Autodach zum Stehen. Bei dem Unfall verletzen sich der junge Mann und eine 22-jährige Beifahrerin schwer. Die dritte Person wurde zum Glück nur leicht verletzt.

++ NRW: Teurer Blitzer ständig angegriffen – jetzt geht eine Stadt einen drastischen Schritt ++

Rettungshubschrauber im Einsatz

Einer der schwer verletzten Insassen wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Die Straße war etwa bis 21 Uhr gesperrt.

------------------------------

Mehr News aus NRW:

++ NRW-Stadt baut Kreisverkehr – ein Detail bringt Anwohner auf die Palme: „So ein Schwachsinn!“++

++ NRW: Morddrohung gegen SPD-Politiker! „Türkenjäger“ wollen für „Totenstille“ sorgen ++

++ NRW: Großeinsatz am Hauptbahnhof Köln! Polizei fahndet nach bewaffnetem Rollstuhlfahrer ++

------------------------------

Der Sachschaden wird von der Polizei Rhein-Erft-Kreis auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. (mia)