Autofahrer aus NRW wollen in den Niederlanden tanken – ausgerechnet die Holländer warnen

Tanken im Ausland kann zur Kostenfalle werden. Das wissen viele Autofahrer aus NRW nur zu gut. Besonders in den Niederlanden droht beim Griff zur Zapfpistole der Preisschock. Während viele NRW-Urlauber beim Kurztrip über die Grenze auf günstigen Sprit hoffen, sieht die Realität oft anders aus. Statt Schnäppchen warten teure Überraschungen.

Der niederländische Automobilclub „ANWB“ schlägt jetzt Alarm: Die Preisunterschiede zwischen einzelnen Tankstellen sind enorm. Bis zu 10 Euro Differenz pro Tankfüllung und wer unaufmerksam ist, zahlt kräftig drauf.

Teure Tankfallen für NRW-Reisende

Die größten Preisfallen lauern direkt an den Autobahnen. Wer auf dem Weg von NRW Richtung Küste oder Hauptstadt unterwegs ist, sollte besonders aufpassen. An den sogenannten „snelweg-tankstations“ langen die Betreiber ordentlich zu. Shell, BP und Esso verlangen dort regelmäßig Spitzenpreise, die weit über dem Landesdurchschnitt liegen.

Laut ANWB gehören Standorte wie „Shell De Andel“ an der A27 oder „Esso Haarrijn“ an der A2 zu den teuersten im ganzen Land. Auch rund um Amsterdam, Rotterdam und Utrecht steigen die Preise spürbar. Autofahrer zahlen hier nicht nur für den Sprit, sondern gleich mit für die Lage. Für viele NRW-Reisende, die auf dem Weg in den Urlaub tanken, wird das schnell zum teuren Zwischenstopp.

NRW-Fahrer aufgepasst: So spart man clever

Doch es gibt Hoffnung für alle, die genauer hinschauen. Abseits der Hauptverkehrsadern locken deutlich bessere Preise. Unbemannte Tankstellen – die sogenannten „onbemande tankstations“ – sind der Geheimtipp für preisbewusste Fahrer. Marken wie TinQ, Firezone, Tango und Sakko bieten dort Sprit deutlich günstiger an. Kein Personal, kein Aufschlag – dafür bares Geld gespart, vor allem für Stammfahrer aus NRW.

Auch der richtige Zeitpunkt entscheidet. Wer zwischen 6 und 8 Uhr morgens tankt, erwischt meist die teuersten Stunden des Tages. Wenn halb NRW zur Arbeit pendelt, ziehen auch in den Niederlanden die Preise an. Deutlich günstiger ist es abends: Zwischen 18 und 19 Uhr sowie von 20 bis 22 Uhr fallen die Preise oft deutlich.

Wer die Autobahntankstellen meidet und lieber in kleineren Orten hält, fährt am besten. Die paar Kilometer Umweg lohnen sich und auf ein Jahr gerechnet können NRW-Fahrer so schnell dreistellige Summen sparen. Ein bisschen Planung reicht, um den nächsten Niederlande-Trip nicht an der Zapfsäule enden zu lassen.