In NRW hat es am ersten Weihnachtstag einen schlimmen Unfall mit Todesfolge gegeben. (Symbolbild)

NRW: Tödlicher Verkehrsunfall an Weihnachten! Auto kracht in Gegenverkehr – zwei Menschen sterben, vier schwer verletzt

Trauriges Unglück am ersten Weihnachtsfeiertag in NRW.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B221 bei Straelen in NRW sind zwei Menschen verstorben, weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

NRW: Tragischer Unfall mit zwei tödlich Verletzten

Am Freitag um 17 Uhr geriet ein Audi-Fahrer (41) aus Brüggen aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr auf der Bundesstraße 221 (Leuther Bundesstraße) bei Straelen-Herongen in NRW. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto, in dem fünf Personen saßen.

Zwei Mitfahrer, ein 75-jähriger Mann aus Krefeld und eine Viersenerin (47) erlitten bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Der Fahrer (50), eine 41-jährige Frau und ein acht Jahre altes Kind wurden schwer verletzt.

Verletzte müssen ins Krankenhaus

Auch der Audi-Fahrer, der auf die Gegenfahrbahn geraten war, erlitt schwere Verletzungen. Alle vier wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren.

Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, stellte ein Sachverständiger auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Autos sicher. Die Unfallstelle blieb bis 21 Uhr gesperrt.

Die Beteiligten und deren Angehörige werden vom polizeilichen Opferschutz NRW betreut. (vh)