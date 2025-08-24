Neue Nummernschilder für über 40 NRW-Städte? Vielleicht ist deine Heimat auch dabei

Je nachdem, wo man sein Auto zugelassen hat, erhält man das entsprechende Ortskürzel auf dem Nummernschild. Doch nicht jeder Ort hat eine eigene Zulassungsstelle. Kleinere Städtchen oder Gemeinden tragen dann oft das Kürzel der nächstgelegenen großen Kreisstadt.
Das gefällt jedoch nicht allen Ortschaften. Rund 100 deutsche Kommunen wünschen sich ein eigenes Ortskürzel für Nummernschilder, erklärt Tourismus-Experte Professor Ralf Bochert (64) von der Hochschule Heilbronn. Er hatte mehrere Städte und Gemeinden öffentlich für eigene Ortskürzel vorgeschlagen – und fast 80 von ihnen haben daraufhin bereits ihre Landesverkehrsminister kontaktiert.
Diese 42 NRW-Kommunen wollen ein eigenes Ortskürzel
In NRW sind laut „Bild“ mehr als 40 Kommunen an einem eigenen Ortskürzel interessiert. Wir verraten dir, welche Städte und Gemeinden das sind.
Hier der komplette Überblick:
|Kommune
|Aktuelles Ortskürzel
|Gewünschtes NEUES Kürzel
|Ahlen
|WAF (Kreis Warendorf)
|AHL
|Datteln
|RE (Kreis Recklinghausen)
|DAT
|Dormagen
|NE (Rhein-Kreis Neuss)
|DOM
|Dorsten
|RE
|DOR
|Dülmen
|COE (Kreis Coesfeld)
|DLM
|Enger
|HF (Kreis Herford)
|ENG
|Espelkamp
|MI (Kreis Minden-Lübbecke)
|ESP
|Gevelsberg
|EN (Ennepe-Ruhr-Kreis)
|GEV
|Gronau (Westfalen)
|BOR (Kreis Borken)
|GRO
|Haltern am See
|RE
|HLT
|Hattingen
|EN
|HAT
|Herten
|RE
|HRT
|Hückelhoven
|HS (Kreis Heinsberg)
|HÜ
|Ibbenbüren
|ST (Kreis Steinfurt)
|IBB
|Jüchen
|NE
|JÜC
|Kaarst
|NE
|KAA
|Kamp-Lintfort
|WES (Kreis Wesel)
|KAL
|Kevelear
|KLE (Kreis Kleve)
|KEV
|Korschenbroich
|NE
|KOR
|Leichlingen (Rheinland)
|GL (Rheinisch-Bergischer Kreis)
|LEI
|Lennestadt
|OE (Olpe)
|LEN
|Löhne
|MI
|LÖH
|Marl
|RE
|MRL
|Mechernich
|EU (Kreis Euskirchen)
|MEC
|Meerbusch
|NE
|MEE
|Meinerzhagen
|MK (Märkischer Kreis)
|MZH
|Neukirchen-Vluyn
|KLE
|NV
|Oelde
|WAF
|OEL
|Oer-Erkenschwick
|RE
|OER
|Rheine
|ST
|RHE
|Stadtlohn
|BOR
|STN
|Tönisvorst
|VIE (Kreis Viersen)
|TV
|Troisdorf
|SU (Rhein-Sieg-Kreis)
|TRO
|Übach-Palenberg
|HS
|ÜP
|Voerde (Niederrhein)
|WES
|VOE
|Vreden
|BOR
|VRE
|Waltrop
|RE
|WAL
|Werl
|UN (Kreis Unna)
|WRL
|Wermelskirchen
|GL
|WKN
|Wipperfürth
|GL
|WIP
|Xanten
|KLE
|XA
|Zülpich
|EU
|ZÜ
Ortskürzel als „Stadtmarketing-Instrument“
Wozu der ganze Aufwand? „Eigene Kennzeichen sind ein Stadtmarketing-Instrument zur Wahrnehmung nach außen und eine Identifikation der Menschen mit der eigenen Kommune“, betont Professor Borchert.
Mehr News:
Also mehr Sichtbarkeit nach außen – und ein weiteres Mittel für die Einwohner, ihre Heimatverbundenheit deutlicher zum Ausdruck zu bringen.