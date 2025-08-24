Neue Nummernschilder für über 40 NRW-Städte? Vielleicht ist deine Heimat auch dabei

Je nachdem, wo man sein Auto zugelassen hat, erhält man das entsprechende Ortskürzel auf dem Nummernschild. Doch nicht jeder Ort hat eine eigene Zulassungsstelle. Kleinere Städtchen oder Gemeinden tragen dann oft das Kürzel der nächstgelegenen großen Kreisstadt.

Das gefällt jedoch nicht allen Ortschaften. Rund 100 deutsche Kommunen wünschen sich ein eigenes Ortskürzel für Nummernschilder, erklärt Tourismus-Experte Professor Ralf Bochert (64) von der Hochschule Heilbronn. Er hatte mehrere Städte und Gemeinden öffentlich für eigene Ortskürzel vorgeschlagen – und fast 80 von ihnen haben daraufhin bereits ihre Landesverkehrsminister kontaktiert.

Diese 42 NRW-Kommunen wollen ein eigenes Ortskürzel

In NRW sind laut „Bild“ mehr als 40 Kommunen an einem eigenen Ortskürzel interessiert. Wir verraten dir, welche Städte und Gemeinden das sind.

Hier der komplette Überblick:

Kommune Aktuelles Ortskürzel Gewünschtes NEUES Kürzel Ahlen WAF (Kreis Warendorf) AHL Datteln RE (Kreis Recklinghausen) DAT Dormagen NE (Rhein-Kreis Neuss) DOM Dorsten RE DOR Dülmen COE (Kreis Coesfeld) DLM Enger HF (Kreis Herford) ENG Espelkamp MI (Kreis Minden-Lübbecke) ESP Gevelsberg EN (Ennepe-Ruhr-Kreis) GEV Gronau (Westfalen) BOR (Kreis Borken) GRO Haltern am See RE HLT Hattingen EN HAT Herten RE HRT Hückelhoven HS (Kreis Heinsberg) HÜ Ibbenbüren ST (Kreis Steinfurt) IBB Jüchen NE JÜC Kaarst NE KAA Kamp-Lintfort WES (Kreis Wesel) KAL Kevelear KLE (Kreis Kleve) KEV Korschenbroich NE KOR Leichlingen (Rheinland) GL (Rheinisch-Bergischer Kreis) LEI Lennestadt OE (Olpe) LEN Löhne MI LÖH Marl RE MRL Mechernich EU (Kreis Euskirchen) MEC Meerbusch NE MEE Meinerzhagen MK (Märkischer Kreis) MZH Neukirchen-Vluyn KLE NV Oelde WAF OEL Oer-Erkenschwick RE OER Rheine ST RHE Stadtlohn BOR STN Tönisvorst VIE (Kreis Viersen) TV Troisdorf SU (Rhein-Sieg-Kreis) TRO Übach-Palenberg HS ÜP Voerde (Niederrhein) WES VOE Vreden BOR VRE Waltrop RE WAL Werl UN (Kreis Unna) WRL Wermelskirchen GL WKN Wipperfürth GL WIP Xanten KLE XA Zülpich EU ZÜ

Ortskürzel als „Stadtmarketing-Instrument“

Wozu der ganze Aufwand? „Eigene Kennzeichen sind ein Stadtmarketing-Instrument zur Wahrnehmung nach außen und eine Identifikation der Menschen mit der eigenen Kommune“, betont Professor Borchert.

Also mehr Sichtbarkeit nach außen – und ein weiteres Mittel für die Einwohner, ihre Heimatverbundenheit deutlicher zum Ausdruck zu bringen.