  3. Neue Nummernschilder für über 40 NRW-Städte? Vielleicht ist deine Heimat auch dabei

Neue Nummernschilder für über 40 NRW-Städte? Vielleicht ist deine Heimat auch dabei

Neue Ortskürzel für Nummernschilder in NRW? Das wünschen sich mehr als 40 Kommunen im Westen. Hier gibt es die Übersicht!

Je nachdem, wo man sein Auto zugelassen hat, erhält man das entsprechende Ortskürzel auf dem Nummernschild. Doch nicht jeder Ort hat eine eigene Zulassungsstelle. Kleinere Städtchen oder Gemeinden tragen dann oft das Kürzel der nächstgelegenen großen Kreisstadt.

Das gefällt jedoch nicht allen Ortschaften. Rund 100 deutsche Kommunen wünschen sich ein eigenes Ortskürzel für Nummernschilder, erklärt Tourismus-Experte Professor Ralf Bochert (64) von der Hochschule Heilbronn. Er hatte mehrere Städte und Gemeinden öffentlich für eigene Ortskürzel vorgeschlagen – und fast 80 von ihnen haben daraufhin bereits ihre Landesverkehrsminister kontaktiert.

Diese 42 NRW-Kommunen wollen ein eigenes Ortskürzel

In NRW sind laut „Bild“ mehr als 40 Kommunen an einem eigenen Ortskürzel interessiert. Wir verraten dir, welche Städte und Gemeinden das sind.

Hier der komplette Überblick:

KommuneAktuelles OrtskürzelGewünschtes NEUES Kürzel
AhlenWAF (Kreis Warendorf)AHL
DattelnRE (Kreis Recklinghausen)DAT
DormagenNE (Rhein-Kreis Neuss)DOM
DorstenREDOR
DülmenCOE (Kreis Coesfeld)DLM
EngerHF (Kreis Herford)ENG
EspelkampMI (Kreis Minden-Lübbecke)ESP
GevelsbergEN (Ennepe-Ruhr-Kreis)GEV
Gronau (Westfalen)BOR (Kreis Borken)GRO
Haltern am SeeREHLT
HattingenENHAT
HertenREHRT
HückelhovenHS (Kreis Heinsberg)
IbbenbürenST (Kreis Steinfurt)IBB
JüchenNEJÜC
KaarstNEKAA
Kamp-LintfortWES (Kreis Wesel)KAL
KevelearKLE (Kreis Kleve)KEV
KorschenbroichNEKOR
Leichlingen (Rheinland)GL (Rheinisch-Bergischer Kreis)LEI
LennestadtOE (Olpe)LEN
LöhneMILÖH
MarlREMRL
MechernichEU (Kreis Euskirchen)MEC
MeerbuschNEMEE
MeinerzhagenMK (Märkischer Kreis)MZH
Neukirchen-VluynKLENV
OeldeWAFOEL
Oer-ErkenschwickREOER
RheineSTRHE
StadtlohnBORSTN
TönisvorstVIE (Kreis Viersen)TV
TroisdorfSU (Rhein-Sieg-Kreis)TRO
Übach-PalenbergHSÜP
Voerde (Niederrhein)WESVOE
VredenBORVRE
WaltropREWAL
WerlUN (Kreis Unna)WRL
WermelskirchenGLWKN
WipperfürthGLWIP
XantenKLEXA
ZülpichEU

Ortskürzel als „Stadtmarketing-Instrument“

Wozu der ganze Aufwand? „Eigene Kennzeichen sind ein Stadtmarketing-Instrument zur Wahrnehmung nach außen und eine Identifikation der Menschen mit der eigenen Kommune“, betont Professor Borchert.

Also mehr Sichtbarkeit nach außen – und ein weiteres Mittel für die Einwohner, ihre Heimatverbundenheit deutlicher zum Ausdruck zu bringen.