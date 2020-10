Das Auto, das in die Menschen gerast ist, kam erst auf einer Wiese zum Stehen.

NRW: Auto rast in Menschengruppe – Junge (12) stirbt, Mutter schwerverletzt

In Kempen im Kreis Viersen (NRW) ist am Donnerstagabend ein Auto in eine Menschengruppe auf einem Rad- und Gehweg gefahren.

Es gab einen Toten und drei Schwerverletzte, sagte die Polizei aus NRW.

Im Kreis Viersen in NRW ist ein Auto in eine Menschengruppe gerast

Bei dem Toten handelt es sich um einen zwölfjährigen Jungen, wie die Polizei mitteilte. Seine Mutter wurde schwerverletzt.

Ein Zwölfjähriger ist gestorben. Foto: dpa

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der kleine Bruder des Toten, ein zwei Jahre alter Junge, erlitt leichte Verletzungen. Der Kinderwagen, in dem sich der Zweijährige befand, wurde bei dem Unfall zerstört.

Ein Auto ist in eine Menschengruppe gerast. Dabei wurde ein Zweijähriger in einem Kinderwagen leicht verletzt. Sein Bruder starb. Foto: dpa

Außerdem sei ein Fußgänger (43), der nicht zu der Familie gehöre, schwer verletzt worden.

Der Autofahrer, ein 30-jährigen Deutscher aus Kempen, sei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen. Er wurde leicht verletzt. Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, dass der Mann vorsätzlich in die Menschenmenge gefahren sei, teilte die Polizei weiter mit.

Schwerer Verkehrsunfall in #Kempen #St. Hubert



Die Tönisberger Straße ist zwischen der B 9 und Hülser Straße gesperrt.



Unsere Meldung: https://t.co/nTLcm8fibt pic.twitter.com/TCbpp33tAc — Polizei NRW VIE (@polizei_nrw_vie) October 29, 2020

Unfallstelle ist unbeleuchtet

Die unbeleuchtete Unfallstelle befindet sich nach Angaben eines Polizeisprechers in einer langgezogenen Rechtskurve an einem Waldstück. Der Wagen schleuderte über den Fuß- und Radweg auf ein Feld, wo er stehen blieb.

Die Verletzten seien mit Rettungshubschraubern von der Unfallstelle abgeholt worden.

Die Straße wurde gesperrt.

Unfall erinnert an Tragödie in Berlin

Der Unfall weckt Erinnerungen an einen ähnlichen, aber noch deutlich tragischeren Unfall vor rund einem Jahr in Berlin, bei dem ebenfalls ein Junge ums Leben kam - sowie drei weitere Passanten. Der Fahrer eines SUV war ungebremst in eine Fußgängergruppe auf dem Gehweg gerast. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zuvor einen „Krampfanfall“ erlitten hatte. Sein Wagen war über die Gegenfahrbahn hinweg von der Straße abgekommen, hatte eine Ampel gerammt und einen Bauzaun durchbrochen. (fb/dpa)