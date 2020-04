NRW: Außergewöhnliches Video! Polizei überrascht die Bürger in Coronakrise DAMIT

Viele Menschen treffen sich in der Corona-Krise auf ihren Balkonen, um zu singen oder um den Helfern in der schweren Zeit zu danken. Jetzt hat sich auch der Freund und Helfer persönlich eingeschaltet. Die Polizei NRW will ebenfalls „Danke“ sagen.

Passend zum Osterfest haben die Beamten des Landespolizeiorchesters in NRW eine moderne Version von „Freude, schöner Götterfunken“ eingespielt. Trompete statt Pistole - wo sich die Polizisten eigentlich zu Schießübungen treffen, performen sie nun am Schießstand im ostwestfälischen Selm. Und das verleiht dem Ganzen einen außergewöhnlichen Klang.

NRW: Polizei veröffentlicht außergewöhnliches Video – Beamte wollen „Danke“ sagen

Das Besondere an der Version des Songs von Ludwig van Beethoven: Da der Sicherheitsabstand eingehalten werden musste, haben alle Musiker ihren Part getrennt voneinander eingespielt. Die Audio-Spuren von Saxophon, Gitarre, Klavier oder Bass wurden im Nachhinein übereinandergelegt.

+++Corona in NRW: Dramatische Zahlen ++ Pflegeheim evakuiert ++ Polizei zeigt kurioses Video+++

Der Song soll so etwas wie ein „musikalisches 'Wir schaffen das'" sein, betont der Leiter der Big Band des Landespolizeiorchesters in NRW, Hans Steinmeier, zu Beginn. Und dann ertönt auch schon die Europa-Hymne.

-------------------------------------------

Mehr Themen aus der Region:

------------------------------------------

Im Hintergrund stehen mehrere Polizei-Autos mit Blaulicht. Nach der rund vier-minütigen Session erscheint der Innenminister Hebert Reul (CDU) im Bild.

>>>Hier geht es zum Youtube-Video<<<

Der Politiker dankt in dem Video den Bürgern für ihr Verhalten in der Coronakrise: „Die nordrhein-westfälische Polizei will Ihnen danke sagen. Dafür, dass Sie so vernünftig waren und Kontakte gemieden haben“. Und Reul weiter: „Unsere Bitte: Machen Sie in den nächsten Wochen weiter so. Nur so besiegen wir das Virus.“

Das Video, das am Samstag bei Youtube online ging, hat schon fast 40.000 Aufrufe. Rund 1500 Menschen haben es gelikt. (js)