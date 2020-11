In den Schulen in NRW wird es am Montagmorgen sehr still sein. (Symbolbild)

NRW: Ausnahmesituation an den Schulen – deswegen ist es am Morgen ungewohnt still

Düsseldorf. An den Schulen in NRW wird es am Montag ganz still werden. Zumindest für eine gewisse Zeit.

Denn an den Schulen in NRW soll es am Montag um 11.15 Uhr eine Gedenkminute für den in Paris ermordeten Geschichtslehrer Samuel Paty geben.

Stille an den Schulen in NRW am Montagmorgen

Ministerin Yvonne Gebauer (FDP) und ihr Staatssekretär Mathias Richter haben eine entsprechende Bitte an die Schulen geschickt.

In Richters E-Mail heißt es: „Lassen Sie unser geeintes Schweigen sprechen als Zeichen des Mitgefühls für die Hinterbliebenen und die Schulgemeinde des Collège Bois d'Aulne bei Paris, als starkes Signal gegen Gewalt an Lehrerinnen und Lehrern in Frankreich, Deutschland, Europa und weltweit, welche die europäischen Werte von Demokratie, Frieden und Meinungsfreiheit verteidigen.“

Die Schulen sollen sich „in geeigneter Weise und altersangemessen“ beteiligen.

Brutale Ermordung von Geschichtslehrer sorgte für Entsetzen

Mitte des Monats hatte die brutale Ermordung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich riesiges Entsetzen ausgelöst. Das Motiv des 18-jährigen Angreifers war den Ermittlern zufolge, dass Paty in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt hatte.

In Paris ist ein Geschichtslehrer auf offener Straße enthauptet worden. Foto: dpa

Patys Leiche war enthauptet aufgefunden worden. Hier liest du die ganze Geschichte. (fb/dpa)