NRW: Krankenwelle nach Karneval ebbt nicht ab! Erste Arztpraxen müssen schließen

Man hätte es schon befürchten können: Karneval hat in NRW dazu geführt, dass die Arztpraxen aus allen Nähten platzen. Auch wenn das Event bereits einige Tage vorbei ist, nimmt der Schwung der Krankheitswelle nicht ab.

Nun mussten in NRW sogar einige Praxen schließen. Karneval hat die Corona-Zahlen in die Höhe schnellen lassen, aber auch andere Krankheiten wie Grippe oder das RS-Virus haben sich ausgebreitet.

NRW: Krankheitswelle nach Karneval rollt immer noch

Dass nach Karneval die Krankenzahlen in NRW deutlich in die Höhe geschnellt sind, dürfte wohl niemanden überraschen. Immerhin wird eher wenig auf Abstand und anderen Regeln geachtet, die eine Verbreitung von Grippe und Co. verhindern sollen. Das Ergebnis müssen nun die Ärzte und ihre Helfer bewältigen. „Die Praxen sind voll“, sagt Monika Baaken, Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein gegenüber der „WAZ„.

Im Rhein-Sieg-Kreis hat sich die Zahl der Krankmeldungen seit Karneval etwa verdoppelt. Auch im Ruhrgebiet und dem Niederrhein soll die Lage ähnlich sein. „Viele Leute, die bis jetzt ohne Infektionskrankheit durch den Winter gekommen sind, hat es durch die Feierlichkeiten zu Karneval erwischt“, so Baaken weiter. Die Erkältungswelle falle in diesem Jahr besonders stark aus.

NRW: Einige Praxen müssen sogar schließen

Von dem hohen Krankenstand bleiben auch die Praxen selbst nicht verschont. „Auch das Personal ist nach Karneval stark angeschlagen. Einige Praxen mussten wegen Personalmangel bereits vorübergehend schließen“, sagt die Sprecherin des Hausärzteverbands Nordrhein. Man gehe davon aus, dass dieser Trend noch etwas anhalten werde.

„Viele Feiernde haben sich Urlaub genommen, auch manche Schulen hatten wegen Karneval einige Tage zu. Dort werden die Viren demnach noch ankommen." Viele Kinder und Jugendliche würden derzeit die Arztpraxen in NRW aufsuchen.