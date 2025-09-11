Navi versagt in NRW! Mann verirrt sich im Wald – plötzlich macht Handy-Akku schlapp

Dramatische Szenen am Dienstagabend (9. September) in NRW. Ein 37-jähriger Mann aus Warstein verirrte sich am späten Nachmittag im Arnsberger Wald. Er war mit seinem Motorroller unterwegs und hatte sich im Wald festgefahren.

„Er ist wohl von seinem Navi falsch geleitet worden“, erklärte Polizeisprecherin Diana Kettelhake dem „Soester Anzeiger“. Der Mann verlor zu Fuß die Orientierung.

Dramatische Suchaktion in NRW

Der Verirrte wählte den Notruf, doch die Handy-Ortung zeigte nur einen groben Bereich. Über Whatsapp konnte er später seinen Standort übermitteln. Es stellte sich heraus, dass er nicht in der Nähe der Warsteiner Brauerei, sondern deutlich tiefer im Wald war. Ein Funkmast hatte das Signal gestört.

++ Open-Air-Park-Hammer in Düsseldorf! System of a Down eröffnet – selbst der Support ist ein Brett ++

Ab 21 Uhr beteiligten sich zahlreiche Rettungskräfte aus NRW an der Suchaktion. Feuerwehrleute, Drohnen-Gruppen, Hunde und Quads kamen zum Einsatz. Auch der pensionierte Förster Andreas Goebel aus Rüthen, der den Wald in NRW genau kennt, wurde zurate gezogen, wie der „Soester Anzeiger“ berichtet. Besonders dramatisch: Der Handy-Akku des Mannes drohte bald leer zu gehen.

Aufatmen in NRW

Das Blatt wendete sich, als der Mann aus der Ferne eine Steinbruchwand entdeckte. Förster Goebel identifizierte die möglichen Stellen. Während der Drohnen-Vorbereitungen hörten zwei Feuerwehrleute eine Stimme. Sie fanden den Mann schließlich etwa fünf Kilometer östlich des Lörmecketurms im Arnsberger Wald – pure Erleichterung bei allen Beteiligten.

Mehr Themen:

Dem Mann ging es körperlich gut, und er war bei der Feuerwehr in Sicherheit. Dank des engagierten Einsatzes der Rettungskräfte aus NRW konnte die Suchaktion erfolgreich beendet werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.